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Роман Полянський спростував чутки, що розлучився з колишньою через Гросу: Не Аліна стала причиною

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 13:28
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Аліна Гросу та Роман Полянський вперше оголосили, що перебувають у стосунках, лише в лютому цього року. При цьому роман їм шанувальники приписували вже давно. Як виявилося, закохані разом уже цілий рік
Роман Полянський та Аліна Гросу
Роман Полянський та Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розчулила шанувальників кадрами з братами, та її бойфренд Роман Полянський розповіли, що почуття між ними зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував дочку. Стосунки між співачкою і актором спочатку були тільки дружніми.

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В інтерв'ю для "ЖВЛ", опублікованому на YouTube, Роман Полянський спростував, що розлучився зі своєю дружиною через закоханість. За словами актора, почуття до Аліни Гросу з'явилися вже після того, як він вирішив розлучитися з дружиною.

До цього все йшло. Не Аліна стала причиною, просто все якось закінчилося. Якось, ймовірно, почуття пройшли. Я цю тему не особливо чіпав, відбулося так, буває. Люди сходяться і розходяться, – сказав актор.

Коли Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим, саме Роман Полянський став підтримкою для співачки.

Аліна Гросу та Роман Полянський на відпочинку в Одесі
Аліна Гросу та Роман Полянський на відпочинку в Одесі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Поступово між ними зародилися почуття.

Дуже багато людей, яких бачили нас разом, самі нас підштовхували одне до одного. Усі казали, що ми дуже схожі на пару, – розповіла Аліна Гросу.

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Коли співачка повернулася з Росії до України, Роман Полянський вирішив поїхати слідом за нею.

Я зрозумів, що якось важкувато без неї. Хочеться бачити ці очі, губки, носик. І ось в той момент і зрозумів, що треба їхати завойовувати, – сказав актор.

До речі, дочка Романа Полянського Марфа дуже добре ставиться до Аліни Гросу. Сама ж артистка відзначила, що дівчинка дуже талановита і в майбутньому може стати співачкою або акторкою.

Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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