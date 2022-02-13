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Концерти в РФ та відвідування Криму: усі "ляпи" переможниці Нацвідбору Alina Pash

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 лютого, 16:31
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Організатори Нацвідбору цього року повторили скандал, що у 2019-му стався з MARUV
Alina Pash, яка виступала в Росії, представить Україну на "Євробаченні-2022"
Alina Pash, яка виступала в Росії, представить Україну на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

Пам'ятаєте, як три роки тому переможниця Нацвідбору MARUV (Анна Корсун) вляпалася у скандал через свої виступи в Росії?

Тоді артистка відмовлялася визнавати, що Крим окуповано РФ і говорила журналістам, що своєю музикою "несе мир і хоче об'єднувати народи".

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Зрештою вона не представляла Україну на "Євробаченні", а оргкомітет Нацвідбору вже цього року повторив історію з шанувальницею Росії.

MARUV відмовилася підписувати контракт Суспільного із забороною гастролювати до РФ
MARUV відмовилася підписувати контракт Суспільного із забороною гастролювати до РФ / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, що згідно з офіційними правилами, виконавець, який відвідував окуповані території, не має права брати участь у конкурсі.

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Та цього разу Cуспільне заявили, що вони "не правоохоронний орган", щоб виключати Аліну Паш із відбору. На їхню думку, немає жодного факту, що доводить порушення виконавицею правил перетину кордону України. А "Сьогодні" їх знайшли.

Відвідування Криму

2015 року Аліна Паш відвідувала окуповані Росією Крим. Добиралася вона через Москву. Про це свідчить її пост у Facebook, у якому вона скаржилася на російські авіалінії.

Cкриншот Facebook-поста Alina Pash
Cкриншот Facebook-поста Alina Pash / Фото: Facebook

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Пояснювала вона свій вчинок так:

У 2015 році я була на території Криму з музикантами з візитом до родичів членів команди, у яких було весілля. Якщо Я порушила законодавство України – готова відповідати за законом, але не готова відповідати перед суспільством як артист. Це було за три роки до появи проєкту Alina Pash.

В інтерв'ю Катерині Осадчій Alina Pash не заперечувала, що їздила до Криму через Москву, проте пізніше розповідала, що насправді летіла зі Стамбула до Москви, а потім, повернувшись до України, автобусом поїхала до Ялти.

Виступи у РФ

У 2014 році Аліна Паш виступала в Росії у складі групи Delicious Ladies: 26 квітня в Липецьку, 9 травня в Калінінграді, 21 червня в Сургуті. Дат було багато.

Аліна Паш на афіші "Delicious Ladies"
Аліна Паш на афіші "Delicious Ladies" / Фото: Facebook

Хоча у квітні у колективі з'явилася нова учасниця, яка заміняла на виступах Аліну, афіші з її фото використовувалися для промо.

11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ Alina Pash у Сколково. До речі, компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі президента Путіна на виборах у 2018 році. У неї також були заплановані концерти у Москві на фестивалях "Дика м'ята" та Bosco fresh fest-2018.

Анонс виступу Alina Pash на Bosco Fresh Fest
Анонс виступу Alina Pash на Bosco Fresh Fest / Фото: Facebook

На виступ Аліна все ж таки не поїхала, але в інтерв'ю Громадському говорила, що "України не вистачає для того, щоб робити повноцінно крутий якісний продукт" . Так вона пояснювала, чому українські артисти їздять виступати до Росії.

Фото у Москві

У соцмережах Аліна публікувала світлину, зроблену на Червоній площі. Пізніше знімок був видалений, але, як ми знаємо, що одного разу потрапило до Мережі, залишиться там назавжди.

Alina Pash на Червоній площі в Москві
Alina Pash на Червоній площі в Москві / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

На виконавиці, до речі, був світшот із написом "Kyiv".

Я співаю українською, русинською, російською та англійською мовами. Я – космополіт. Я буду боротися за свою музику і поїду кудись завгодно, де мене з нею запросять, якщо буду вважати це за потрібне, – говорила Паш у відеозверненні у 2018 році.

Нагадаємо, вчора, після фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022", фіналісти KALUSH звинуватили Cуспільне у фальсифікації балів.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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