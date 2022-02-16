Аліна Паш відмовилася від участі у "Євробаченні-2022" від України

Аліна Паш зняла свою кандидатуру і не представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Аліна Паш офіційно відмовилася представляти Україну на конкурсі. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль, – написала співачка.

Аліна Паш повідомила про своє рішення у Instagram / Фото: instagram.com/alinapash

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Співачка наголосила, що у неї "немає армії піарників, менеджерів та юристів", щоб протистояти "всій цій атаці та тиску" в соцмережах. Також артистка зізналася, що їй надходили й погрози.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла до моєї країни у 2014 році, – пише Паш.

Рішення Аліни зняти свою кандидатуру з конкурсу було після новини, що Держприкордонслужба не змогла надати їй довідку, яку Аліна використала б як доказ того, що вона в 2015 році в'їхала в Крим з території України, а не Росії.

Через що виник скандал? Хронологія подій

Цього року Нацвідбір на "Євробачення" став одним із найскандальніших за всю історію. Аліна Паш перемогла у конкурсі, набравши 8 балів від журі та 7 від глядачів.

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Як до, так і після перемоги Аліни в соцмережах та ЗМІ активно стали обговорюватися два моменти – відвідування Аліною Криму у 2015 році та її поїздка до Росії у 2017-му.

13 лютого Суспільне опублікувало фото довідки, яку Аліна Паш надала як доказ того, що до Криму вона приїжджала легально – з території України.

Пізніше виявилося, що довідка – фейк. Аліна Паш заявила, що у всьому винен член її команди, який без її відома підробив довідку та надав її Суспільному.

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Крім цього, Держпрогранслужба заявила, що не може надати Аліні довідку про перетин кордону через те, що такі документи видаються протягом п'яти років з моменту поїздки.

Суспільне поки що ніяк не прокоментувало рішення Аліни.