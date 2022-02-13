Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Alina Pash показала документи про легальний перетин кордону з Кримом (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 18:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переможницю Нацвідбору на "Євробачення-2022" раніше занесли до "Миротворця"
Суспільне показало документи про легальне перетинання Аліною Паш кордону з Кримом
Суспільне показало документи про легальне перетинання Аліною Паш кордону з Кримом / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Суспільне, після низки звинувачень у невідповідності учасниці Alina Pash вимогам Нацвідбору на "Євробачення-2022", звернулося до виконавиці з проханням надати документи щодо легального перетину кордону з Кримом із боку України.

Нагадаємо, що Аліна Паш їздила до Криму у 2015 році. Вона також відвідувала Москву та фотографувалася на тлі Кремля.

Реклама

Згідно з наданими паперами, опублікованими в Instagram-профілі suspilne.eurovision, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" констатують відсутність порушень під час перетину кордону Аліною Паш.

Суспільний мовник займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці із РФ, країною-агресором. Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними, – йдеться у заяві.

Документ від Державної прикордонної служби Украиїни
Документ від Державної прикордонної служби Украиїни / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

У документі, наданому Державною прикордонною службою України, повідомляється, що Аліна Паш перетинала кордон України через КПВВ Чаплинка 11 та 13 серпня 2015 року.

Реклама

Аліна Паш у базі "Миротворця"
Аліна Паш у базі "Миротворця" / Фото: myrotvorets

Нагадаємо, що Alina Pash внесли до бази Миротворця ще у 2019 році. На сайті Паш приписують "участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

Ігор Кондратюк обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі у Нацвідборі, незважаючи на відвідування окупованого Криму та Російської Федерації – коментар продюсера.

Реклама

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти