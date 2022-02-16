Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Аліна Паш не змогла отримати довідку про в'їзд до Криму – її долю на Євробаченні вирішить Суспільне

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жодного дня без новин щодо переможниці Нацвідбору на "Євробачення" від України. Alina Pash записала відео, в якому пояснила ситуацію про довідку щодо перетину кордону
Співачка прокомментувала ситуацію
Співачка прокомментувала ситуацію / Фото: instagram.com/alinapash

На своїй сторінці в інстаграм Аліна Паш звернулася до українців із поясненням ситуації, яка нині розриває українське суспільство.

Нагадаємо, цього тижня вибухнув скандал через те, що стало відомо: Державна прикордонна служба не видавала співачці довідку про законний перетин державного кордону України. У результаті переможницю Нацвідбору почали підозрювати у підробці. Сьогодні артистка звернулася до людей із поясненням ситуації.

Реклама

Як і обіцяла, перше, що ми зробили – з'ясували всередині команди обставини, що дали підстави для заяви спікера ДПСУ щодо нелегітимної довідки. Виявилося, що поки ми очікували офіційної відповіді на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якнайшвидше і вибрав не той шлях, на який погодилась б я чи хтось інший із нас.

За словами Аліни, у неї не було приводу сумніватися у справжності довідки:

Alina Pash звернулася до українців
Alina Pash звернулася до українців / Фото: instagram.com/alinapash

Що я бачила? Довідка. На вигляд – офіційна. У ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаного КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не справжня, ніхто з команди не мав. Яким чином, як і звідки член нашої команди міг отримати документ, наданий Суспільному, невідомо. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку, ми готові допомагати у встановленні істини.

Також артистка звернулася до українців з вибаченнями у зв'язку із ситуацією та повідомила, що звільняє свого директора:

Реклама

Я хочу вибачитись від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним, перед кожним, хто спостерігає за цим негативним галасом навколо мене. Прикро усвідомлювати, що свої ж вставляють такі важкі і неприємні палки в колеса. Я розумію, що людиною з моєї команди рухало бажання допомогти, але така допомога неприпустима. Я Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну у світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги у будь-яких конкурсах. Сьогодні я розриваю стосунки з моїм директором, цим уже займаються юристи. Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Нині довідка у Суспільного. Далі буде…

Сьогодні Аліна отримала офіційну відповідь від Держприкордонслужби. У документі зазначено, що у базі даних інформація зберігається лише 5 років. Таким чином, співачка поки що не може довести, що перетинала кордон України законно. Тепер все залежить від рішення Суспільного.

скріншот з інстаграм Аліни Паш

Більше дивіться далі у відео.

Реклама

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Нагадаємо, співачка Ялинка приїхала з концертами до України.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти