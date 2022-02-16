Аліна Паш не змогла отримати довідку про в'їзд до Криму – її долю на Євробаченні вирішить Суспільне

Жодного дня без новин щодо переможниці Нацвідбору на "Євробачення" від України. Alina Pash записала відео, в якому пояснила ситуацію про довідку щодо перетину кордону

Співачка прокомментувала ситуацію / Фото: instagram.com/alinapash

На своїй сторінці в інстаграм Аліна Паш звернулася до українців із поясненням ситуації, яка нині розриває українське суспільство.

Нагадаємо, цього тижня вибухнув скандал через те, що стало відомо: Державна прикордонна служба не видавала співачці довідку про законний перетин державного кордону України. У результаті переможницю Нацвідбору почали підозрювати у підробці. Сьогодні артистка звернулася до людей із поясненням ситуації.

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Як і обіцяла, перше, що ми зробили – з'ясували всередині команди обставини, що дали підстави для заяви спікера ДПСУ щодо нелегітимної довідки. Виявилося, що поки ми очікували офіційної відповіді на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якнайшвидше і вибрав не той шлях, на який погодилась б я чи хтось інший із нас.

За словами Аліни, у неї не було приводу сумніватися у справжності довідки:

Alina Pash звернулася до українців / Фото: instagram.com/alinapash

Що я бачила? Довідка. На вигляд – офіційна. У ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаного КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не справжня, ніхто з команди не мав. Яким чином, як і звідки член нашої команди міг отримати документ, наданий Суспільному, невідомо. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку, ми готові допомагати у встановленні істини.

Також артистка звернулася до українців з вибаченнями у зв'язку із ситуацією та повідомила, що звільняє свого директора:

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Я хочу вибачитись від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним, перед кожним, хто спостерігає за цим негативним галасом навколо мене. Прикро усвідомлювати, що свої ж вставляють такі важкі і неприємні палки в колеса. Я розумію, що людиною з моєї команди рухало бажання допомогти, але така допомога неприпустима. Я Громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну у світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги у будь-яких конкурсах. Сьогодні я розриваю стосунки з моїм директором, цим уже займаються юристи. Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Нині довідка у Суспільного. Далі буде…

Сьогодні Аліна отримала офіційну відповідь від Держприкордонслужби. У документі зазначено, що у базі даних інформація зберігається лише 5 років. Таким чином, співачка поки що не може довести, що перетинала кордон України законно. Тепер все залежить від рішення Суспільного.

скріншот з інстаграм Аліни Паш

Більше дивіться далі у відео.

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Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Нагадаємо, співачка Ялинка приїхала з концертами до України.