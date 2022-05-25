Алла Пугачова готова порушити мовчання про війну в Україні через Максима Галкіна

Алла Пугачова переживає за українців та за свого чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Алла Борисівна та її чоловік Максим Галкін з перших днів повномасштабної війни знаходять в епіцентрі уваги на РФ. Звісно ж, найпопулярніша пара російського шоубізу не підтримала путінський режим та виїхала з країни-агресорки. Ба більше, гуморист відкрито говорить про звірства рашистських окупантів на території України та допомагає українським біженцям.

Водночас Алла Пугачова поки не висловлюється публічно з приводу цих подій. Але артистка рішуче готова діяти, якщо проти її чоловіка на батьківщині порушать кримінальну справу. Про це розповів друг сім'ї, російський публіцист Марат Гельман в ефірі YouTube-програми "И грянул Грэм".

Реклама

Як пояснив Гельман, він особисто почув від самої Примадонни слова щодо готовності порушити мовчання.

Те, що я почув: "Якщо проти Максима порушать справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся", – процитував слова зірки Гельман.

Водночас публіцист зазначив, що Алла Борисівна не готова боротися з путінською владою. Вона швидше переживає відчуття емпатії до "людей, яких вона знає і які її знають".

Вона, звичайно, не борець, не мислить себе громадським діячем. Вона радше переживає за українців, ніж намагається боротися з російською владою, – запевнив публіцист.

Також Гельман стверджує, що Примадонна усвідомляє, яка вага її слів у суспільстві. І тому вона не квапиться робити гучних заяв, залишаючи це право Галкіну. Однак, за словами публіциста, Алла Борисівна вважає розв'язану РФ війну в Україні "божевіллям".

Реклама

Зазначимо, нещодавно Алла Пугачова заговорила про повернення до РФ. Одразу ж після цього зірки-рашисти накинулись на Примадонну. Зокрема, Надія Бабкіна заявила, що зірка "плюнула в країну з-за кордону".

Не залишився в стороні і посіпака Путіна Охлобистін. Він взагалі записав Галкіна в "збоченці" поряд з Мойсеєвим.