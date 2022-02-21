Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист розбурхувачам війни: Ви будете прокляті!

У Мережі опубліковано відкритий колективний лист російського Конгресу інтелігенції

Більше 130 людей вже підписали звернення / Фото: Аргументи та Факти

З кожною годиною з'являються нові і нові повідомлення щодо можливого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. До ситуації немає байдужих. І стало відомо, що російський Конгрес інтелігенції опублікував відкритий лист – колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. Текст опубліковано на сайті радіостанції Ехо Москви.

Звернення адресовано "розбурхувачам війни", ситуацію порівнюють із початком Другої світової війни:

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Керівництво РФ продовжує свою згубну політику як мінімум – не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною. Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикована привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням у Польщу в 1939 році,

– сказано у зверненні.

Творці листа прямо кажуть, що рішення про початок війни прямо залежить від Путіна.

Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії. І якщо спалахне велика війна, ви, її палії, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки.

Андрій Макаревич / скріншот

Звернення підписали вже понад 130 політиків, діячів культури, правозахисників, науковців. Серед підписантів листа такі імена:

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Дмитро Биков, письменник;

Лія Ахеджакова, акторка, народна артистка РФ;

Наталія Фатєєва, актриса, народна артистка РРФСР;

Андрій Макаревич, музикант;

Вероніка Доліна, поет;

Олександр Заславський, рок-музикант;

Сергій Митрофанов, публіцист;

Борис Ротенштейн, режисер;

Марина Татарінова, музикант.

І багато інших. Збір підписів під колективним зверненням продовжується.

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