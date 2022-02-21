Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист розбурхувачам війни: Ви будете прокляті!

З кожною годиною з'являються нові і нові повідомлення щодо можливого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. До ситуації немає байдужих. І стало відомо, що російський Конгрес інтелігенції опублікував відкритий лист – колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. Текст опубліковано на сайті радіостанції Ехо Москви.
Звернення адресовано "розбурхувачам війни", ситуацію порівнюють із початком Другої світової війни:
Керівництво РФ продовжує свою згубну політику як мінімум – не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною. Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикована привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням у Польщу в 1939 році,
– сказано у зверненні.
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Творці листа прямо кажуть, що рішення про початок війни прямо залежить від Путіна.
Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії. І якщо спалахне велика війна, ви, її палії, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки.
Звернення підписали вже понад 130 політиків, діячів культури, правозахисників, науковців. Серед підписантів листа такі імена:
- Дмитро Биков, письменник;
- Лія Ахеджакова, акторка, народна артистка РФ;
- Наталія Фатєєва, актриса, народна артистка РРФСР;
- Андрій Макаревич, музикант;
- Вероніка Доліна, поет;
- Олександр Заславський, рок-музикант;
- Сергій Митрофанов, публіцист;
- Борис Ротенштейн, режисер;
- Марина Татарінова, музикант.
І багато інших. Збір підписів під колективним зверненням продовжується.
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