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Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист розбурхувачам війни: Ви будете прокляті!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 20:00
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У Мережі опубліковано відкритий колективний лист російського Конгресу інтелігенції
Більше 130 людей вже підписали звернення
Більше 130 людей вже підписали звернення / Фото: Аргументи та Факти

З кожною годиною з'являються нові і нові повідомлення щодо можливого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. До ситуації немає байдужих. І стало відомо, що російський Конгрес інтелігенції опублікував відкритий лист – колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. Текст опубліковано на сайті радіостанції Ехо Москви.

Звернення адресовано "розбурхувачам війни", ситуацію порівнюють із початком Другої світової війни:

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Керівництво РФ продовжує свою згубну політику як мінімум – не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною. Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикована привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням у Польщу в 1939 році,

– сказано у зверненні.

Творці листа прямо кажуть, що рішення про початок війни прямо залежить від Путіна.

Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії. І якщо спалахне велика війна, ви, її палії, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки.

Андрій Макаревич / скріншот

Звернення підписали вже понад 130 політиків, діячів культури, правозахисників, науковців. Серед підписантів листа такі імена:

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  • Дмитро Биков, письменник;
  • Лія Ахеджакова, акторка, народна артистка РФ;
  • Наталія Фатєєва, актриса, народна артистка РРФСР;
  • Андрій Макаревич, музикант;
  • Вероніка Доліна, поет;
  • Олександр Заславський, рок-музикант;
  • Сергій Митрофанов, публіцист;
  • Борис Ротенштейн, режисер;
  • Марина Татарінова, музикант.

І багато інших. Збір підписів під колективним зверненням продовжується.

Більше по темі читайте за посиланням.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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