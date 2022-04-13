Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Маріуполь має жити! alyona alyona закликає видворити "русскій мір" з українського міста

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 10:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реп-виконавиця просить світ врятувати наше мирне місто від рашистських нелюдей, які принесли туди смерть та руйнування
alyona alyona показала розбомблений окупантами Маріуполь
alyona alyona показала розбомблений окупантами Маріуполь / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, Колаж: Сьогодні

alyona alyona продовжує боротись на інформаційному фронті та висвітлювати правду про всі ті злочини, які роблять окупанти на українській землі. Нині артистка вирішила показати, як виглядає Маріуполь після приходу "русского міра" та попросити для нашого міста допомоги.

alyona alyona була в Маріуполі двічі – у 2019-му на ГогольFest та 2021-му на MRPL City Festival. Зірка пригадує, що "це було перше побачене нею місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося".

Реклама

Але 24 лютого все змінилось – РФ підступно вторглася в Україну. І вже як півтора місяця окупанти рівняють Маріуполь з землею.

alyona alyona пам'ятає, як декілька років тому водій у Маріуполі розповідав про багатоповерхівки зі слідами обстрілів, будинки, які зазнали руйнувань, парк і заклади зі смачною їжею. Для неї Маріуполь завжди буде сильним, творчим, зеленим і квітучим містом з ароматом моря.

Реклама

Однак артистка хоче, щоб весь світ побачив місто таким, яким його зробив "русскій мір".

Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна, – додала співачка.

Раніше ми показували, як alyona alyona плете маскувальні сітки для ЗСУ.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти