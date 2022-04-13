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Жителі в нелюдських умовах: Кривошапко – про те, як його сім'я була змушена пішки виходити з Маріуполя

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 10:54
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Співак Олександр Кривошапко у бесіді з журналістами відверто розповів про непросту ситуацію в Маріуполі і коли востаннє спілкувався з колишньою дружиною Тетяною Денисовою
Олександр Кривошапко дав відверте інтерв'ю
Олександр Кривошапко дав відверте інтерв'ю / Фото: Інстаграм Олександра Кривошапко

Життя кожного українця розділилося на до і після з моменту, коли Росія напала на Україну. Зараз усі історії людей проходять під егідою війни, і тому не буде прощення російським окупантам ніколи. Про жахіття війни в Маріуполі, а також мовчання колишньої дружини про російське вторгнення розповів у новому інтерв'ю у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" співак Олександр Кривошапко.

Нагадаємо, раніше танцівниця Ілона Гвоздьова розкритикувала Тетяну Денисову за мовчання про російський напад, але та у відповідь на повідомлення її заблокувала. Відомо, що Денисова раніше активно знімалася на українському телебаченні, але з 2017 року почала співпрацювати з компаніями з Росії та "жила на три країни". Її колишній чоловік Олександр Кривошапко у розмові з журналістами зізнався, що знає, чому Денисова мовчить про напад Росії.

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Я розумію, чому вона мовчить. Ми з Танею довгий час не спілкувалися. Так вийшло, що поспілкувалися за кілька місяців до війни. Я розумію, чому це відбувається. Слухайте вона жінка, я чоловік. Не хочу навіть...

- сказав він.

Кривошапко та Денисова

В інтерв'ю Кривошапко розповів і про Маріуполь, його рідне місто, де люди зараз перебувають просто в нелюдських умовах. Так, у перші дні війни Олександр вивіз доньку на кордон з Україною, а звідти мама дівчинки забрала дитину до "безпечної країни". Але в Маріуполі залишилася його мама, сім'я сестри та бабуся.

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Кривошапко з перших днів війни створив благодійний фонд "Братське серце". Збирання грошей, координація колон, гуманітарна допомога жителям окупованих територій – те, чим він з командою займається.

Ситуація у місті настільки непроста, що родина Кривошапків вийшла пішки з оточеного окупантами міста.

Я зрозумів, що не зможу в перші дні евакуації з Маріуполя допомогти спершу своїм рідним, а потім іншим людям, – зізнався Олександр Кривошапко. – Моя мама, сестра з дитиною та її чоловік вийшли пішки з міста. Величезна кількість людей вчинила так само. На той момент бабуся з доглядальницею залишилися вдома, їх фізично неможливо було забрати.

Артист вірить, що з ними все гаразд.

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Коли я востаннє виходив з рідними на зв'язок, вони намагалися прорватися з боку Херсонщини. На сьогодні для маріупольця знати, що кілька тижнів тому з твоєю сім'єю все було нормально – це вже небачена розкіш.

Непрості одкровення Олександра Кривошапка дивіться далі у відео.

Також сьогодні обговорюють нову патріотичну пісню Наталії Могилевської.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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