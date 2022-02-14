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У День закоханих alyona alyona заявила, що розсталась зі своїм бойфрендом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 11:02
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У такий романтичний день реп-виконавиця приголомшила фанів сумною звісткою
alyona alyona розсталась зі своїм бойфрендом.
alyona alyona розсталась зі своїм бойфрендом. / Фото: Instagram

Приблизно рік alyona alyona перебувала у стосунках з тік-токером Yoxden. За цей час публіка встигла полюбити та звикнути до яскравої парочки. Однак, артистка та блогер більше не разом.

У Facebook alyona alyona опублікувала пост, у якому написала, що вони з Денисом залишилися друзями. Такою інформацією реп-виконавиця поділилась у романтичний день – День святого Валентина.

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Сьогодні валентинка виглядає так ❤️. P.S. Ми з Денисом залишилися люблячими друзями, – написала зірка.

Скріншот Facebook

Від подробиць та пояснень Альона відмовилась.

Lovestories Альони та Дениса

alyona alyona тривалий час приховувала свого бойфренда, хоч і казала, що її серце зайняте. Згодом вона таки відкрила всі карти – її обранцем виявився молодий тік-токер Yoxden, якого вона називає просто Денисом.

alyona alyona з Денисом більше не разом.
alyona alyona з Денисом більше не разом. / Фото: Instagram

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З співачкою блогер познайомився на заході команди лейбла ENKO. Як зізналася сама артистка, вона особисто запросила Дениса до своєї команди, а потім закрутився роман.

Денис запропонував зустрічатися Альоні 14 лютого – у День усіх закоханих ще 2020 року. Пара у стосунках була більше року.

Відомо, що закохані тривалий час жили разом. Згодом реп-виконавиця з'їхала від Дениса, але вони все ще були разом.

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Що ж змусило пару розійтися – залишається секретом. "Сьогодні" звернулися до Альони та Дениса за коментарем – чекаємо відповіді.

Нагадаємо, ще в грудні бойфренд alyona alyona у новій пісні зізнавався у коханні реп-виконавиці.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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