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Тарас Тополя про побратимів на фронті та зустріч із Зеленським. Військові хроніки музиканта

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 16:29
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Фронтмен гурту "Антитіла" з перших днів повномасштабної війни захищає Україну. Де перебуває сім'я Тополі та чи доводилось йому стріляти у людину – читайте у матеріалі
Тарас Тополя відверто розповів про своє життя в умовах війни
Тарас Тополя відверто розповів про своє життя в умовах війни / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя та його колеги з рок-гурту "Антитіла" вже п'ятий місяць віддано боронять Україну від рашистської навали у складі ЗСУ. За ці жахливі дні музикант багато чого пережив. Так, артист розповідав в інтерв'ю сайту "Сьогодні" про небезпечний момент, коли його рота перебазовувалась на іншу позицію і була випущена ракета.

Та це далеко не все. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист відверто розповів про те, чи доводилось йому стріляти у живу людину та про побратимів у полоні. Про це та інше читайте у нашому матеріалі.

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Чи вбивав Тарас Тополя на війні?

На запитання про те, чи доводилось Тарасу стріляти в живу людину, артист завуальовано відповів. Однак, Тополя дав зрозуміти – зброєю користуватися він вміє і бували випадки, коли ці навики ставали в нагоді.

Філософія гурту "Антитіла" на цій війні – ми тут працюємо як парамедики і наше головне завдання це рятувати життя. Але відповім трошки загально, ми маємо зброю, ми можемо, вміємо нею користуватися. І користуємося за потреби, – пояснив музикант.

Тополя зізнався, що за ці місяці війни неодноразово наставала потреба застосовувати зброю.

Про побратимів у полоні

Артист розповів, що, на жаль, деякі його знайомі військові потрапили в полон.

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Я молю Бога, щоб цього не сталося ані зі мною, ані з моїми друзями, ані з музикантами гурту "Антитіла", з тими, хто для мене найближчий. Але, на жаль, у нас в підрозділі вже є люди, які в полоні. Я не вдаватимуся в деталі, але, мабуть, це жахливо, – поділився Тарас Тополя.

Водночас музикант порозмірковував, що б він робив у разі потрапляння в полон.

Я думав, чи я зможу вбити себе. Я не знаю.

Музиканти на фронті від початку повномашстабної війни
Музиканти на фронті від початку повномашстабної війни / Фото: instagram.com/antytila_official

Зустріч з президентом України

Тарас Тополя пригадав, що востаннє зустрічався з Володимиром Зеленським у Харкові.

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Востаннє ми з ним спілкувались близько двох тижнів тому. Вони приїжджали з Ромою Машовцем (заступник керівника Офісу президента, – ред.), Андрієм Борисовичем (Єрмак – керівник ОП, – ред.) у Харків. У них там була низка завдань і ми з ним спілкувались, – поділився артист.

Як зізнався фронтмен "Антитіл", вони з президентом "обговорювали різні деталі та нюанси". Проте, які саме – співак не став розсекречувати.

Але я намагався дати бадьорості. Попри те, що ми тільки вийшли з бойового чергування. Я буквально 30 хвилин як виліз з машини. Ми були досить втомлені. Але намагались зарядити, дати сили та впевненості у тому, що все буде нормально, – додав музикант.

Скільки грошей витрачає сім'я у США

Дружина Тараса співачка Alyosha з трьома дітьми зараз перебуває у США, де вже тривалий час мешкає родина Тополі.

У Сполучених Штатах проживає велика частина моєї родини: мама, вітчим, тітка, дядько, мої зведені сестри та брати. Дуже багато у мене там родини, на щастя, яка гарно почувається у фінансовому плані, – поділився артист.

Тарас Тополя пояснив, що дружину та дітей підтримує його родина та забезпечує всім необхідним. Також він розсекретив, скільки приблизно коштів потрібно родині на проживання у США.

Їх підтримує моя мама і вітчим. Велика їм вдячність. Вони (діти, – ред.) пішли до школи та до приватної музичної школи, де власник дав повний карт-бланш для них. Тобто громада пішла назустріч. Відповідно, є якісь потреби, які закриваються. Також у нас були певні заощадження. Скільки там Олена витрачає щомісяця на сукні для благодійних виступів, на які вона регулярно літає, чи якісь інші потрібні речі – я цього не знаю. Але, мабуть, щоб жити родині в Америці, потрібно заробляти чистими щонайменше 3-4 тисячі доларів, – порозмірковував співак.

До речі, нещодавно Тарас Тополя розповів, через що йому довелося пройти у свій 35-й день народження на фронті.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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