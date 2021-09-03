Репер Lil Nas X показав себе вагітним: соцмережі в шоці

Lil Nas X опублікував фото з вагітним животом / Фото: instagram.com/lilnasx
Американський реп-виконавець Lil Nas X, той самий з піснею Call Me By Your Name, кліп на яку зняла українка Таню Муіньо, знявся у "вагітній" фотосесії. Це піар-компанія його першого альбому Montero.
Реліз альбому запланований на 17 вересня 2021 року, а поки в Мережі бісяться від світлин 22-річного Монтеро Ламара Хілла (справжнє ім'я Lil Nas X).
Знімки, до речі, були зроблені спеціально для видання People. На них хлопець позує в білому вбранні і з квітами біля басейну, а також в червоному халаті та хутрі.
Альбом Montero Lil Nas X називає своїм первістком і асоціює процес створення та релізу з вагітністю. Звідси й такі фото.
Реакція Мережі
Користувачі соцмереж обурилися і написали безліч коментарів, висловивши своє невдоволення щодо світлин артиста:
- "Видаляю соціальні мережі"
- "Куди котиться світ?"
- "Це тривожно"
- "Що відбувається в цьому шаленому світі?"
- "Це неправильно і обурливо"
- "Таке відчуття, що ми живемо в пеклі".
Lil Nas X також опублікував в Instagram пародію на обкладинку Certified Lover Boy Дрейка з емодзі вагітних жінок, тільки в його версії – вагітні чоловіки.
Ось обкладинка нового альбому Дрейка:
А це – версія від Lil Nas X:
Нагадаємо, що Lil Nas X поцілувався із хлопцем з балету під час виступу на премії BET Awards. Він також відзначився скандальною витівкою із "сатанинськими" кросівками на початку цього року.
У березні також вийшов кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name), який зняла українка Таню Муіньо. Відеоробота наробила шуму в Мережі, не тільки через біблійні алюзіх, а й через гомосексуальний підтекст.
Таню Муіньо отримала номінацію MTV Video Music Awards в категорії "Кращий режисер" за кліп для Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name). Цікаво, що виконавець теж значиться режисером цього скандального відео.
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
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