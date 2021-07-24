Репер Lil Nas Х випустив кліп з голими танцями у в'язниці і рожевою формою: дивіться відео

Відео було знято в співробітництві з благодійною організацією Bail Project, яка допомагає ув'язненим виплатити тюремні застави

Lil Nas X презентував кліп на пісню Industry baby / Фото: YouTube

22-річний американський виконавець Lil Nas X, який поцілувався з хлопцем під час виступу на BET Awards, випустив ще один провокаційний кліп. І хоча в наш час давно слід відмовитися від цього ярлика (адже зараз публіку вже складно чимось здивувати), ролик вийшов дійсно цікавим і незабутнім.

У кліпі на пісню Industry Baby репер, засуджений до п'яти років ув'язнення, потрапляє до в'язниці, де не так жахливо, як прийнято думати. Там Lil Nas X та інші засуджені носять рожеву форму, танцюють в душі, а тим часом головний герой готується до втечі.

Дивіться, як це було в кліпі Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY:

Репер також оголосив про свою співпрацю із благодійним проєктом Bail Project – ця організація виплачує тюремну заставу за тих, у кого на це не вистачає коштів.

Нагадаємо, що в березні цього року Lil Nas Х і лейбл MSCHF випустили власні кросівки Nike, які назвали Satan Shoes ( "Сатанинські кросівки"). Взуття з пентаграмою і краплею людської крові сподобалося не всім і 1 квітня компанія Nike домоглася судової заборони на продаж цих кросівок.

Lil Nas X потрапив у скандал із костомним взуттям Nike / Фото: twitter.com/JustFreshKicks

У липні виявилося, що засідання щодо арешту Lil Nas Х – це фейк для просування нового синглу артиста. На початку кліпу INDUSTRY BABY хлопець якраз отримує строк за кросівки з кров'ю. Ось такий піар хід.

Раніше ми писали, що Cardi B і Normani знялися оголеними в кліпі українки Таню Муіньо.