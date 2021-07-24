Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Скандал з Zivert

МакSим гірше

Суханов без паспорту

Програма ОМКФ

Усі бояться Гаррі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Репер Lil Nas Х випустив кліп з голими танцями у в'язниці і рожевою формою: дивіться відео

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 липня, 10:21
Копіювати лінк
Відео було знято в співробітництві з благодійною організацією Bail Project, яка допомагає ув'язненим виплатити тюремні застави
Lil Nas X презентував кліп на пісню Industry baby
Lil Nas X презентував кліп на пісню Industry baby / Фото: YouTube

22-річний американський виконавець Lil Nas X, який поцілувався з хлопцем під час виступу на BET Awards, випустив ще один провокаційний кліп. І хоча в наш час давно слід відмовитися від цього ярлика (адже зараз публіку вже складно чимось здивувати), ролик вийшов дійсно цікавим і незабутнім.

У кліпі на пісню Industry Baby репер, засуджений до п'яти років ув'язнення, потрапляє до в'язниці, де не так жахливо, як прийнято думати. Там Lil Nas X та інші засуджені носять рожеву форму, танцюють в душі, а тим часом головний герой готується до втечі.

Дивіться, як це було в кліпі Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY:

Репер також оголосив про свою співпрацю із благодійним проєктом Bail Project – ця організація виплачує тюремну заставу за тих, у кого на це не вистачає коштів.

Нагадаємо, що в березні цього року Lil Nas Х і лейбл MSCHF випустили власні кросівки Nike, які назвали Satan Shoes ( "Сатанинські кросівки"). Взуття з пентаграмою і краплею людської крові сподобалося не всім і 1 квітня компанія Nike домоглася судової заборони на продаж цих кросівок.

Lil Nas X потрапив у скандал із костомним взуттям Nike / Фото: twitter.com/JustFreshKicks

У липні виявилося, що засідання щодо арешту Lil Nas Х – це фейк для просування нового синглу артиста. На початку кліпу INDUSTRY BABY хлопець якраз отримує строк за кросівки з кров'ю. Ось такий піар хід.

Раніше ми писали, що Cardi B і Normani знялися оголеними в кліпі українки Таню Муіньо.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Зірка серіалу «13 причин чому» Томмі Дорфман зробив камінг-аут. Чи підтримуєте тенденцію?
Всі обговорюють
У Мережі обурені концертами Лорак та Лободи в Одесі
Бути в курсі
Цитата дня

Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

Софія Стужук блогерка
Стужук звернулася до дівчат
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти