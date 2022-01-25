Анастасія Заворотнюк втратила мову? Дочка актриси порушила мовчання

Анна Заворотнюк прокоментувала чутки, що мама не може казати / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk
Сім'я Анастасії Заворотнюк, як і раніше, зберігає мовчання і не ділиться жодними подробицями. Лише зрідка донька актриси Анна відповідає на питання щодо здоров'я мами.
Цього разу в російських ЗМІ з'явилася інформація, що хвороба Анастасії Заворотнюк прогресує і актриса практично не може говорити. Підписники Анни стали цікавитися, чи це правда.
Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" спростувала, що Анастасія Заворотнюк втратила мову.
Це чергова маячня журналістів, – написала Анна.
Нагадаємо, нещодавно Анна Заворотнюк різко відповіла на питання, чи є в її мами шанс вижити.
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив.
Раніше Анна Заворотнюк пояснила, чому вона не показує молодшу сестру.