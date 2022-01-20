Дочку Заворотнюк розлютило питання, чи є у її мами шанс вижити

Рідні Анастасії Заворотнюк вважають за краще не обговорювати зі ЗМІ здоров'я актриси. Лише зрідка дочка зірки "Моєї прекрасної няні" Анна у себе в Instagram зачіпає болючу тему .
Оскільки дочка Заворотнюк активно веде соцмережі, її регулярно запитує про маму. Анна намагається не торкатися цієї теми, але деякі повідомлення вона не може ігнорувати.
У вашої мами є шанс вижити? Я дуже переживала, — написав хтось із підписників.
Ганна вирішила уїдливо відповісти.
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Ось начебто людина зла не бажає, але мізків не вистачає не ставити такі питання, що ранять. Переживає дуже. Не те, що я
Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.
Раніше Ганна Заворотнюк пояснила, чому вона не показує молодшу сестру.