Секретний конверт Данилка та гола Горила: як пройшов четвертий випуск гіпершоу "Маска"

У новому випуску найзагадковішого шоу ведучий Володимир Остапчук вбрався в одного з персонажів популярного серіалу "Паперовий дім" – образи Володимира, як і всі маски, також дивують глядачів кожен ефір.
Ну, а першим із усіх персонажів гіпершоу на сцені виступило миле і зворушливе Совеня. Зоряні детективи припустили, що за маскою може ховатися фронтмен гурту "ТіК". Совеня виконало пісню "День народження" легендарного гурту "ВВ".
Наступним на сцену вийшов Скандал. За цією маскою, на думку детективів, ховається прекрасна незнайомка. Маска виконала символічну композицію Тіни Кароль – "Скандал". Ось версії Андрія Данилка, Олі Полякової, NK|Насті Каменських, Олега Винника та DZIDZIO:
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- Телеведуча та модель Світлана Вольнова
- Екссолістка гурту НЕАНГЕЛИ Вікторія Сміюха
- Екссолістка гурту НЕАНГЕЛИ Слава Камінська
- Травести-діва Монро
- MARUV
- Олена Кравець
До слова, Слава та Віка потрапили до цього списку через те, що у Скандала досить низький жіночий вокал.
Яскравий Мухомор виконав пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка". Всі зіркові детективи кинулися в танець, крім...Андрія Данилка – він не став танцювати під свою композицію.
Андрій Данилко заявив, що одразу ж відгадав, хто ховається під маскою Мухомора. Свій здогад він записав на папірці і склав у конверт, який віддав Володимиру Остапчуку.
Настав час першого голосування зіркових детективів та глядачів із зали – вони мали вирішити, кого з першої трійки масок має бути викрито. В результаті голосування претендентом на розкриття маски стало Совеня.
Другий пул виступів відкрив секс-символ шоу Тигр. У цьому випуску він зробив нову підказку зірковим детективам – Тигр заявив, що ще в дитинстві знайшов своє покликання.
Детективи поцікавилися у Тигра, чи не актор він, на що той відповів, що він актор, а ось чи професійний – вирішувати іншим.
І ось три версії, згідно з якими під маскою може ховатися:
- Віталій Борисюк
- Іво Бобул
- Влад Дарвін
Далі виступила Горила – улюблениця Олега Винника. Вона виконувала композицію Hot Staff. У детективів є версія, що це TAYANNA чи Руслана. А Настя Каменських перерахувала одразу кілька "підозрюваних": Юлія Саніна, Євгенія Власова, Вікторія Булітко та Джамала!
До речі, DZIDZIO звернувся з проханням до продюсерів шоу – він попросив одягнути Горилу, оскільки, на його думку, вона ходить зовсім голою, а її треба вбрати у сукню.
Проникливе виконання Джмілем пісні "Беги по небу" Макса Фадєєва викликало мурашки шкіробю у всіх, хто був у залі. Номер Джміля був присвячений проблемам екології.
Оля Полякова заявила, що під маскою ховається Микита Алексєєв. Її колеги припустили, що можуть переховуватися Артем Пивоваров чи Дмитро Шуров.
Настав час другого голосування. З цієї трійки аутсайдером стала Горила. Разом із Совенятком він пережив третє голосування, в якому вже беруть участь лише глядачі "Маски".
Хто зняв маску у четвертому ефірі шоу "Маска" – читайте у нашому матеріалі.
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