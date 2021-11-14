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Секретний конверт Данилка та гола Горила: як пройшов четвертий випуск гіпершоу "Маска"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 листопада, 01:29
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Цієї суботи телеканал "Україна" показав четвертий епізод гіпершоу "Маска". Дізнайтесь найцікавіші подробиці нового епізоду
/ Фото: прес-служба

У новому випуску найзагадковішого шоу ведучий Володимир Остапчук вбрався в одного з персонажів популярного серіалу "Паперовий дім" – образи Володимира, як і всі маски, також дивують глядачів кожен ефір.

Ну, а першим із усіх персонажів гіпершоу на сцені виступило миле і зворушливе Совеня. Зоряні детективи припустили, що за маскою може ховатися фронтмен гурту "ТіК". Совеня виконало пісню "День народження" легендарного гурту "ВВ".

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Фото: скріншот

Наступним на сцену вийшов Скандал. За цією маскою, на думку детективів, ховається прекрасна незнайомка. Маска виконала символічну композицію Тіни Кароль – "Скандал". Ось версії Андрія Данилка, Олі Полякової, NK|Насті Каменських, Олега Винника та DZIDZIO:

  • Телеведуча та модель Світлана Вольнова
  • Екссолістка гурту НЕАНГЕЛИ Вікторія Сміюха
  • Екссолістка гурту НЕАНГЕЛИ Слава Камінська
  • Травести-діва Монро
  • MARUV
  • Олена Кравець

До слова, Слава та Віка потрапили до цього списку через те, що у Скандала досить низький жіночий вокал.

Фото: скріншот

Яскравий Мухомор виконав пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка". Всі зіркові детективи кинулися в танець, крім...Андрія Данилка – він не став танцювати під свою композицію.

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Фото: скріншот

Андрій Данилко заявив, що одразу ж відгадав, хто ховається під маскою Мухомора. Свій здогад він записав на папірці і склав у конверт, який віддав Володимиру Остапчуку.

Фото: скріншот

Настав час першого голосування зіркових детективів та глядачів із зали – вони мали вирішити, кого з першої трійки масок має бути викрито. В результаті голосування претендентом на розкриття маски стало Совеня.

Другий пул виступів відкрив секс-символ шоу Тигр. У цьому випуску він зробив нову підказку зірковим детективам – Тигр заявив, що ще в дитинстві знайшов своє покликання.

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Фото: скріншот

Детективи поцікавилися у Тигра, чи не актор він, на що той відповів, що він актор, а ось чи професійний – вирішувати іншим.

І ось три версії, згідно з якими під маскою може ховатися:

  • Віталій Борисюк
  • Іво Бобул
  • Влад Дарвін
Фото: скріншот

Далі виступила Горила – улюблениця Олега Винника. Вона виконувала композицію Hot Staff. У детективів є версія, що це TAYANNA чи Руслана. А Настя Каменських перерахувала одразу кілька "підозрюваних": Юлія Саніна, Євгенія Власова, Вікторія Булітко та Джамала!

До речі, DZIDZIO звернувся з проханням до продюсерів шоу – він попросив одягнути Горилу, оскільки, на його думку, вона ходить зовсім голою, а її треба вбрати у сукню.

Фото: скріншот

Проникливе виконання Джмілем пісні "Беги по небу" Макса Фадєєва викликало мурашки шкіробю у всіх, хто був у залі. Номер Джміля був присвячений проблемам екології.

Фото: скріншот

Оля Полякова заявила, що під маскою ховається Микита Алексєєв. Її колеги припустили, що можуть переховуватися Артем Пивоваров чи Дмитро Шуров.

Настав час другого голосування. З цієї трійки аутсайдером стала Горила. Разом із Совенятком він пережив третє голосування, в якому вже беруть участь лише глядачі "Маски".

Хто зняв маску у четвертому ефірі шоу "Маска" читайте у нашому матеріалі.

Інші новини про проєкт:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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