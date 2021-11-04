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Під маскою Джмеля в гіпершоу Маска детективи запідозрили експрезидента

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 18:00
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У новому випуску популярного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" глядачі зустрілися з енергійним персонажем – життєрадісним Джмілем. Учасник своєю появою дещо спровокував суперечку серед детективів
Одним з учасників шоу "Маска" став життєрадісний Джміль.
Одним з учасників шоу "Маска" став життєрадісний Джміль. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У другому ефірі на сцені гіпершоу "Маска", побачивши цього героя, зіркові детективи почали гадати, хто зі знаменитостей міг замаскуватись в оригінальному образі – серед їхніх версій були досить неочікувані імена.

За словами творця цього костюма, дизайнера Назара Дідика, Джмеля довелося перероблювати тричі. За основу використали спеціальний матеріал єва, а зверху – двоколірне штучне хутро, яке клеїли одне зверху іншого.

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Незважаючи на це, костюм має не дуже велику вагу, але в героя досить важке взуття – більше 5 кілограмів – все через дерев’яну височенну підошву.

Володимир Остапчук та Джміль у другому випуску шоу "Маска" / Фото: Скріншот телеканал "Україна"

Щойно веселий Джміль з’явився на сцені гіпершоу "Маска", Оля Полякова і Андрій Данилко стали сперечатись, хто ж там сховався – хлопчик чи дівчинка. А ось їхня колега висунула досить несподівану версію.

Я знаю тільки одну в країні людину, у якої була пасіка, – зазначила NK | Настя Каменських в ефірі каналу "Україна", вочевидь, маючи на увазі одного з колишніх президентів України.

Цей герой виявився досить грайливим і енергійним. І хоч поки йому не можна розмовляти з детективами, кілька підказок про свою особу Джміль таки дав.

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Йоу, йоу, йоу, йоу – всім привіт! Взагалі-то за паспортом я Шершень, та всі звикли називати мене Джміль. А я і не пручаюсь – Джміль, то Джміль. У мене страшенно древній рід – у ньому ціла прірва пращурів і, до речі, не завжди вони мали крильця. Ні, усі були дуже різними! – розповів про себе Джміль.

Дивіться виступ Джмеля у другому випуску шоу "Маска":

Почувши спів героя, ні в кого вже не залишилось сумнівів, що в цьому образі криється чоловік. Тоді Оля Полякова зазначила, що його голос дуже схожий на Сергія Бабкіна.

Я вам так скажу – голос мені дуже знайомий, але я не можу зрозуміти, хто це. Бабкін – хороша ідея, та мені здається, що якщо в костюмі є підказка, а джмелів і бджіл багато, то це може бути один із членів колективу, – поділився своєю здогадкою Андрій Данилко.

Після цього Настя Каменських заявила, що там може приховуватись учасник якогось гурту, наприклад, "THE HARDKISS", "Kazaky", "ДахаБраха", "ВВ".

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А от DZIDZIO запропонував версію Віктора Бронюка, лідера колективу "ТІК".

Чи вдалося все-таки зірковим детективами відгадати особу Джмеля? Дивіться новий сезон найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні та в усьому світі шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на каналі "Україна".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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