Андрій Джеджула про бійки з дружиною: "Я ненавиджу себе у цих стосунках"

Шоумен Андрій Джеджула відверто розповів про публічний скандал з дружиною / Фото: YouTube

Юлія Леус неодноразово заявляла, що Андрій Джеджула піднімав на неї руку. В ексклюзивному інтерв'ю "Зірковому шляху" шоумен, який раніше опублікував відео, в якому дружина криє його матюками при дитині, прокоментував слова Юлії

Як я, 192 зростом, з кулака в стіну її в обличчя бив? Подивіться на мене, дайте відповідь на питання, що було б з людиною, тим більше з жінкою, вагітною, як вона каже, – сказав Джеджула.

Андрій зазначив, що під час сварок, на емоціях, було сказано багато, але зараз він уже "не хоче пірнати у цей бруд".

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Дивіться повне інтерв'ю Андрія Джеджули для "Зіркового шляху":

Нагадаємо, що офіційно подружжя ще не розлучене. Та каблучку Андрій Джеджула не носить.

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Я носив каблучку весь цей час. І коли вже ми почали жити знову разом, при першій сварці вона зняла каблучку, я зняв її і не ношу до сьогодні. Тепер я не почуваюся одруженим. Це лише формальність, – пояснив телезірка.

Юлія Леус з маленькою дочкою / Фото: YouTube

Проте процес розлучення триває. Джеджула має намір довести справу до кінця і вважає, що для дитини буде краще, якщо батьки не житимуть разом.

Поки що рік не виповниться дитині, нас не розведуть. Є такі встановлені правила. Це жахливо, всередині все коробить, я вам чесно кажу, я не бачу себе у цих відносинах, думаю, що буде набагато простіше і доньці не бачити цих сварок, – поділився в інтерв'ю Андрій Джеджула.

Коротко про скандал у сім'ї Джеджули

У лютому цього року Юлія Леус та Андрій Джеджула стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Аделіною. Незабаром ведучий заявив, що дружина не дає йому бачитися з дочкою і має намір звернутися до суду.

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Далі були взаємні звинувачення та відео зі скандалами пари. Леус неодноразово різко відгукувалася про Джеджулу у себе у сторіс, а Андрій оприлюднив запис із істерикою Юлії Леус.

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