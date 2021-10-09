Ти хворий на голову, йди лікуйся: Джеджула оприлюднив відео, де Леус криє його матом

Андрій Джеджула і Юлія Леус не можуть знайти спільну мову. Пара проживає разом і продовжує скандалити. В черговий раз шоумен виставив на огляд відео сварки з дружиною

Андрій Джеджула показав відео, в якому його дружина криє його матом у присутності дитини / Фото: YouTube

Андрій Джеджула, який збирається судитися через дитину, дав нове інтерв'ю, розповівши, що Юлія Леус дозволяє собі піднімати на нього голос і нецензурно виражатися, що може повторюватися кілька разів на тиждень.

Варто зазначити, що Леус неодноразово різко відгукувалася про Джеджулі у себе в сторіс. Зокрема, вона не розуміла, навіщо її все ще законний чоловік показує в соцмережі, як міняє памперси їхній спільній дитині, та називала Андрія "хворим".

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Джеджула записав істерику Юлії Леус на приховану камеру і показав в інтерв'ю з Іриною Маловіцею, опублікованому в YouTube.

Інцидент стався, коли Андрій Джеджула уклав дочку спати. Юлія кричала на чоловіка (знову через підгузки), попри те, що поруч у колясці спала дитина:

Ти хворий на голову? Вже гівно дитини показує! Ти дебіл? Мені страшно з тобою дитину залишати! Ти хворий. Ти кінчений. Це ніхто не виставляє те, що ти виставляєш. Ти дебілоід тупорилий.

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Андрій Джеджула зазначив, що про камеру відеоспостереження в їхній квартирі знали і Юлія, і домробітниця.

Тим часом Леус у сторіс розповіла, що за послуги няні шоумен не платить.

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"Цей тато за няню хоч платить? Чи тільки по вечірках бігає як хлопчик", – цікавляться підписники Юлії. Та відповіла: "Не платить. Сказав, що це мій комфорт. Алкоголь нині дорогий, на няню не вистачає, нехай бігає".

Скріншот: instagram.com/stories/yla__yla/

Раніше в інтерв'ю Юлія Леус розповіла, що Джеджула піднімав на неї руку, коли вона була вагітною, і плював в обличчя.

Крім того, вона знайшла на телефоні Андрія кілька відео з його колишньою дівчиною – на них та зоображена не в кращому вигляді. Ці ролики, за словами Юлії, Джеджула зберігав, щоб в разі чого оприлюднити їх і використовувати в якості компромату.

У лютому цього року Юлія Леус і Андрій Джеджула стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали Аделіна. Нещодавно ведущий заявив, що дружина не дає йому бачитися з дочкою і має намір звернутися до суду.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Леус:

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