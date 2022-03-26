Андрій Хливнюк був поранений під мінометним обстрілом російських окупантів (оновлено)

Андрій Хливнюк був поранений окупантами / Фото: instagram.com/andriihorolski
Музикант Андрій Хливнюк, який зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони, отримав поранення у бою.
Виконавця поранило під час мінометного обстрілу рашистських військових. На щастя, зараз із Андрієм все гаразд і йому надають медичну допомогу.
Артист сам вийшов на зв'язок з шанувальниками Instagram і показав наслідки ворожого нальоту. На фото видно, що обличчя Хливнюка постраждало від осколків.
Для моїх слухачів із Росії. Ось із якими нацистами ви воюєте, ідіоти, – звернувся до росіян Хливнюк.
Раніше Андрій Хливнюк уже звернувся до російських військових із закликом скласти зброю та відступити. Музикант запевняє, що територіальна оборона та бійці ЗСУ до останнього відстоюватимуть незалежність України та боротимуться за свободу українського народу!
Нагадаємо, гурт "Антитіла" також змінив музичні інструменти на зброю заради країни. Водночас переможець "Холостячки" Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони.
Ми не втрачаємо віри в нашу перемогу і впевнені, що все буде Україна!
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