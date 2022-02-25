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Гурт Антитіла проміняв музичні інструменти на зброю заради країни: "Все буде Україна!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 17:30
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Нині музиканти перебувають у територіальній обороні. І у цей важкий час колектив вирішив підбадьорити українців
Музиканти гурту "Антитіла" приєдналися до числа ЗСУ.
Музиканти гурту "Антитіла" приєдналися до числа ЗСУ. / Фото: instagram.com/antytila_official

Ще в середині лютого "Антитіла" приєдналися до лав ЗСУ, щоб дати відсіч ворогам, які посягнуться на нашу землю. Тепер колектив активно захищає Україну від окупантів, які вторглися у нашу країну 24 лютого.

У Instagram фронтмен гурту Тарас Тополя разом з колегами звернувся до фанатів та заявив, що вони чинять потужний спротив і робитимуть це завжди:

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Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити завжди, – написали музиканти.

Музиканти зазначили, що сьогодні вони б мали презентувати альбом MLNL в студії на радіо чи ТБ, але зрештою "країна сьогодні працює трохи по-іншому".

Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ. А вам, наші дорогі прихильники, жінки, що чекають своїх чоловіків і наші діти, наше майбутнє покоління – слухайте, завантажуйте. Передавайте далі і гуртуйтесь. В єдності сила і перемога, – зазначили у гурті.

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Слухайте "Антитіла" – MLNL:

Нагадаємо, вже багато зірок висловились проти війни в Україні та закликали Путіна припинити кровопролиття. Зокрема, акторка Шеннен Доерті просить зірок не мовчати про війну в Україні, а фотограф Саша Самсонова – закликала зупинити війну.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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