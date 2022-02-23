Андрій Малахов йде з телебачення? Шоу ведучого закривають на тлі чуток про його хворобу

Андрій Малахов залишає шоу "Прямий ефір" / Фото: скріншот

Публіка продовжує активно обговорювати, як сильно змінився Андрій Малахов останнім часом. Нещодавно в Мережу потрапили фото ведучого, що розповнів і змарнів.

Тепер стали з'являтися чутки про те, що популярний телеведучий має намір завершити свою кар'єру через хворобу.

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Приводом для таких міркувань стало те, що токшоу "Прямий ефір", яке вів Малахов, несподівано зникло з сітки мовлення телеканалу з 28 лютого.

Чому закрили шоу Малахова?

Однак, як виявилося, причина того, що шоу більше не виходитиме не телеекрани, зовсім не в Малахові, а в самому шоу. Програму вже намагалися закрити кілька разів через скандальну репутацію та численні скарги від героїв програми.

Скриншот

Чи повернеться Малахов на ТБ?

Поки що шанувальники Андрія Малахова можуть не переживати щодо за роботу ведучого на телебаченні. Замість "Прямого ефіру" ведучий запускає власне шоу "Малахов" на тому самому телеканалі.

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Програма отримає новий формат і, як анонсує телеканал, допоможе більшій кількості людей у їхніх проблемах. Тепер глядачі зможуть у прямому ефірі поговорити з Малаховим на гострі теми.

Що сталося з Малаховим?

Чутки про те, що Андрій Малахов дуже хворий, поширювалися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами. Також відома продюсерка Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти .

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