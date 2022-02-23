Андрей Малахов уходит с телевидения? Шоу ведущего закрывают на фоне слухов о его болезни

Андрей Малахов покидает шоу "Прямой эфир" / Фото: скриншот

Сейчас публика продолжает активно обсуждать то, как сильно изменился Андрей Малахов за последнее время. Недавно в Сеть попали фото располневшего и осунувшегося ведущего.

Теперь же стали появляться слухи о том, что популярный телеведущий намерен завершить свою карьеру в связи с болезнью.

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Поводом для таких рассуждений стало то, что ток-шоу "Прямой эфир", которое вел Малахов неожиданно пропало из сетки вещания телеканала с 28 февраля.

Почему закрыли шоу Малахова?

однако, как оказалось, причина в том, что шоу больше не будет выходить не телеэкраны совсем не в Малахове, а в самом шоу. Программу уже пытались закрыть уже несколько раз из-за скандальной репутации и многочисленных жалобах от героев программы.

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Вернется ли Малахов на ТВ?

Пока поклонники Андрея Малахова могут не переживать насчет ухода ведущего с телевидения. Вместо "Прямого эфира" ведущий запускает собственное шоу "Малахов" на том же телеканале.

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Программа получит новый формат и, как анонсирует телеканал, поможет большему количеству людей в их проблемах. Теперь зрители смогут в прямом эфире поговорить с Малаховым на острую тему.

Что случилось с Малаховым?

Слухи о том, что Андрей Малахов серьезно болен, стали распространяться зимой этого года. Сперва телеведущий стал носить парик, а после стал заметно и стремительно набирать вес, чем очень обеспокоил своих фанатов.

По одной из версий, у Малахова могло развиться онкологическое заболевание после омоложения стволовыми клетками. Также известный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о том, что телеведущего пытались отравить.

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