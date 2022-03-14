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Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстріл балістичними ракетами

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 11:21
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Зараз Україна переживає найчорніший час у своїй історії через навалу російської орди
Дмитро Дікусар розповів про пережите
Дмитро Дікусар розповів про пережите / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Раніше ми писали, що знаменитий український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ. Він, як і інші наші захисники, оберігає спокій українців і мужньо стримує атаки рашистів. Але минулої ночі ледь не сталася трагедія.

На своїй сторінці в інстаграмі Дмитро Дікусар повідомив, що він з іншими солдатами опинився під авіаударом балістичних ракет.

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Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Дякувати Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися. Тож якщо у цих вибл*дків було бажання знищити чи налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони досягли, готових брати в полон цих... (ми не знали, їхали на навчання) стало значно менше...
Слава ЗСУ! ⭐️
Слава нації!!! ??
P.S. Наш прапор підгорів, але витримав!

На наступні кадри просто не можна дивитися спокійно.

Ми вкотре захоплюємося оптимізмом Дмитра Дікусара та віримо у наших захисників. Перемога скоро, адже за нами, правда, ми на своїй землі!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
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