Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстріл балістичними ракетами

Зараз Україна переживає найчорніший час у своїй історії через навалу російської орди

Дмитро Дікусар розповів про пережите / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Раніше ми писали, що знаменитий український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ. Він, як і інші наші захисники, оберігає спокій українців і мужньо стримує атаки рашистів. Але минулої ночі ледь не сталася трагедія.

На своїй сторінці в інстаграмі Дмитро Дікусар повідомив, що він з іншими солдатами опинився під авіаударом балістичних ракет.

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Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Дякувати Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися. Тож якщо у цих вибл*дків було бажання знищити чи налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони досягли, готових брати в полон цих... (ми не знали, їхали на навчання) стало значно менше...

Слава ЗСУ! ⭐️

Слава нації!!! ??

P.S. Наш прапор підгорів, але витримав!

На наступні кадри просто не можна дивитися спокійно.

Ми вкотре захоплюємося оптимізмом Дмитра Дікусара та віримо у наших захисників. Перемога скоро, адже за нами, правда, ми на своїй землі!

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