Ані Лорак відмовилася від концертів у Росії? Де співачка планує виступати

Названо нові дати найближчих концертів Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, нещодавно скасувала всі концерти в Росії та поїхала в Емірати. Співачка зникла із соцмереж і не з'являється на публіці з початку війни. Тепер на фан-сторінках артистки шанувальники лише згадують архівні виступи. До слова, судячи з афіші на офіційному сайті Лорак, співачка планує повернутись до концертів не раніше осені.

На сайті артистки з'явились дати нових виступів "голубки світу". Цікаво, що поки що концертів у Росії у Ані Лорак не анонсовано. У жовтні артистка планує виступити у Німеччині та Празі.

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Скріншот: anilorak.ru

Нагадаємо, що в Україні мають намір позбавити Ані Лорак та Василя Герелло всіх звань та почесних нагород . Раніше у Чернівцях прибрали іменну зірку Ані Лорак з Алеї зірок.

Нещодавно Оля Полякова закликала артистів, котрі будують кар'єру в Росії, озвучити свою позицію. Співачка зазначила, не варто боятися втратити концерти в країні-агресорі, все одно колишніх заробітків не буде.

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