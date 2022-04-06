Ніхто там уже не зароблятиме: Полякова закликала українських артистів, що мовчали про війну, озвучити свою позицію

Оля Полякова в інтерв'ю програмі Ранок з Україною на каналі України пояснила, чому українським артистам, які працюють у Росії, не варто боятися втратити кар'єру в країні-агресорі

Оля Полякова порадила українським артистам, які мовчать про війну в Україні, не боятися озвучити свою позицію / Фото: скріншот, Instagram

Регіна Тодоренко, Ані Лорак, Галина Безрук, Ганна Сєдокова, MARUV бояться розгубити своїх російських шанувальників та роботу в Росії, тому вона вирішила мовчати про війну у рідній Україні.

Оля Полякова вже не раз висловлювалася про таких "голубок світу" . Українська співачка вважає, що не варто боятися говорити про російську агресію, адже все одно в Росії вже не вдасться збудувати успішну кар'єру.

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Злість, що вони не розуміють, що нічого, як раніше, не буде. Не буде концертів, не буде майданчиків, не буде шалених грошей за корпоративи. Ніхто там уже не зароблятиме! Чого сидіти і трястись? Чого сидіти та мовчати? Нема чого сидіти на двох стільчиках, щоб і там бути хорошим, і там бути хороші

Полякова закликала всіх таких артистів, які продовжують мовчати про війну, визначиться та озвучити свою позицію.

Ти маєш визначитися: чи ти окупант, чи ти захисник. Ще вісім років тому треба було визначитись. Багато артистів вирішили не працювати з Росією і не працювали. Я серед них. Я теж мала всі шанси там стати зіркою, але я собі цей вибір зробила

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки Маші.

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