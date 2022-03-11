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Ані Лорак поїхала із Росії. Фани дізналися, де зараз знаходиться співачка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 09:05
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Співачка Ані Лорак не коментує вторгнення Росії до України. Лише на шостий день війни співачка опублікувала пост
Ані Лорак намагається не коментувати війну в Україні
Ані Лорак намагається не коментувати війну в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Щоправда, у своїй публікації про війну в Україні співачка не стала згадувати Путіна та Росію. Трохи згодом стало відомо, що Ані Лорак відмінила всі заплановані концерти до жовтня місяця. Зараз артистка нічого постить у Instagram.

Як вдалося з'ясувати одному з фан-акаунтів, Ані Лорак за прикладом інших артистів поїхала з Росії. За припущенням шанувальників, співачка знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше у ЗМІ стала з'являтися інформація, що Наташа Корольова втекла з Росії до США і зараз знаходиться у мами в Майамі.

Також у Мережі активно обговорювали, що Алла Пугачова та Максима Галкіна поїхали з Росії. Зараз зіркова пара разом із дітьми перебуває в Ізраїлі. Сама Примадонна заперечує, що поїхала з Росії назовсім

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
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