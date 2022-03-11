Ані Лорак поїхала із Росії. Фани дізналися, де зараз знаходиться співачка

Співачка Ані Лорак не коментує вторгнення Росії до України. Лише на шостий день війни співачка опублікувала пост

Ані Лорак намагається не коментувати війну в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Щоправда, у своїй публікації про війну в Україні співачка не стала згадувати Путіна та Росію. Трохи згодом стало відомо, що Ані Лорак відмінила всі заплановані концерти до жовтня місяця. Зараз артистка нічого постить у Instagram.

Як вдалося з'ясувати одному з фан-акаунтів, Ані Лорак за прикладом інших артистів поїхала з Росії. За припущенням шанувальників, співачка знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше у ЗМІ стала з'являтися інформація, що Наташа Корольова втекла з Росії до США і зараз знаходиться у мами в Майамі.

Також у Мережі активно обговорювали, що Алла Пугачова та Максима Галкіна поїхали з Росії. Зараз зіркова пара разом із дітьми перебуває в Ізраїлі. Сама Примадонна заперечує, що поїхала з Росії назовсім

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