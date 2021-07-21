Ані Лорак в дивовижній сукні з декольте і з величезними кулями позувала у авто: фото

Українська співачка Ані Лорак, яка працює в Росії, на тлі скандальної реакції Мережі на її приїзд до Одеси, продовжує публікувати радісні кадри

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, квитки на майбутній концерт якої вже майже розпродані, позувала біля автомобіля, до якого був прив'язаний величезний "букет" гелієвих кульок. До кого співачка вирушила на день народження – вона не розкрила, але виглядала дуже щасливою.

Кадром зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Ані Лорак була в чорній сукні з відкритими плечима і пишними рукавами. Зап'ястя і шию співачка підкреслила прикрасами.

Світ навколо нас – це відображення наших думок. І ми самі формуємо і наповнюємо свою реальність. Усміхайтеся! І хтось усміхнеться у відповідь, – написала Ані Лорак.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях прихильники засипали знаменитість компліментами. Деякі згадали й про майбутній концерт Ані Лорак в Одесі – це буде її перший виступ в Україні за сім років. Новини про приїзд зірки в Україну викликали резонанс в Мережі, а телеведучий Ігор Кондратюк навіть назвав Ані Лорак коллаборанткою. Проте, шанувальники чекають на виступ зірки.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

раніше друг Ані Лорак Емін Агаларов прокоментував її скандал з Костянтином Меладзе .