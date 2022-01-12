Помер Зеленський. Відомому телеведучому було 46

Життя журналіста обірвалося під час відпочинку за кордоном

Михайло Зеленський помер 11 січня/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy, колаж: "Сьогодні"

Під час відпочинку помер відомий російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський. Йому було 46 років.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

Реклама

Деталі

Відомо, що журналіст помер під час відпочинку в Домінікані 11 січня. Точні обставини і причина смерті поки невідомі. Однак, за попередньою інформацією, Зелінський помер в результаті інсульту. Життя журналіста обірвалося в лікарні.

Про Зеленського

Як пише Wikipedia, Михайло Володимирович Зеленський — російський журналіст та телеведучий. Народився 1975 року в Москві.

З 2001 по 2011 він вів програму "Вести-Москва" на телеканалі "Росія 1". З 2011 по 2013 рік Зеленський був ведучим ток-шоу "Прямий ефір". В останні роки працював на каналі "Культура". Крім того, був викладачем у вищій школі телебачення "Останкіно".

Реклама

Читайте також