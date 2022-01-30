Помер Леонід Куравльов – зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня"

Кілька тижнів лікарі боролись за життя радянського актора. Леоніду Куравльову було 85 років

Останній тиждень свого життя актор перебував під цілодобовим наглядом лікарів / Фото: Instagram

Леонід Куравльов пішов із життя у московському хоспісі. Про смерть актора повідомив Telegram-канал "Звездач".

На початку січня Леоніда Куравльова госпіталізували до однієї з московських лікарень у важкому стані. У актора діагностували пневмонію. Стан зірки радянського кіно оцінювався як важкий.

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Згодом артист переніс екстрену операцію на шлунку. Куравльов цілодобово перебував під наглядом лікарів, але врятувати актора не вдалося.

Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

Останні пів року життя зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку. Після смерті дружини у 2012 році актор закрився в собі й не хотів ні з ким спілкуватися. З кожним роком ситуація погіршувалась.

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Син і дочка зрозуміли, що самі не можуть допомогти батькові, й стали шукати місце, де б артист зміг повернутися до життя та почати хоч із кимось контактувати. Актор жив у окремій палаті. Діти Куравльова регулярно відвідували його.

Варто зазначити, що кілька років тому Леонід Куравльов придбав ділянку поряд із дружиною на Троєкурівському цвинтарі.

За своє життя Леонід Куравльов знявся у понад 200 картинах. Актор відомий за такими фільмами, як "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Живе такий хлопець", "З Леб'яжого повідомляють", "Ваш син і брат", "Золоте теля", "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо"...

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