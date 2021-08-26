Асмус розчулила кадрами підрослої дочки від Харламова: Копія тата (фото)

Крістіна Асмус показала свою підрослу 7-річну доньку від Гаріка Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка Христина Асмус, яка раніше в мінісукні вразила "довгими" ногами, показала шанувальникам серію фотографій зі своєю 7-річною донькою, Настею Харламовою. Дівчинка потішно позувала на пляжі, ймовірно, Шрі-Ланки, куди вона приїхала з мамою на зйомки цього літа.

Фотографіями Крістіна Асмус поділилася в Instagram.

Через тиждень в школу, – написала акторка.

Настя Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Деякі шанувальники Христини Асмус зізналися, що Настя більше схожа на тата.

Дочка Крістіни Асмус і Гаріка Харламова, Настя / Фото: instagram.com/asmuskristina

Хтось навіть назвав дівчинку "гримучою сумішшю двох талановитих батьків".

"Красуня донька"

"Дуже гарна дитина. Це звичайно "гримуча суміш" двох шалено талановитих батьків. Вона ще себе покаже!"

"Гарна. Схожа на маленького Гаріка"

"Христина, ти не ображайся, але дочка – копія тата. З кожним роком вона більше на тата стає схожа"

Нагадаємо, що Христина Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим минулого року. Експодружжя були разом протягом восьми років.

Більше деталей про стосунки Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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