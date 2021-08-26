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Асмус умилила кадрами подросшей дочки от Харламова: Копия папы (фото)

Дарина Алексеева
26 августа, 11:16
Последние дни лета звездная мама проводит со своей дочкой, которая готовится пойти во второй класс. Кристина Асмус не часто показывает фото своей дочки

Кристина Асмус показала свою подросшую 7-летнюю дочь от Гарика Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, которая ранее в мини-платье сразила "длинными" ногами, показала поклонникам серию фотографий со своей 7-летней дочкой, Настей Харламовой. Девочка забавно позировала на пляже, вероятно, Шри-Ланки, куда она приехала с мамой на съемки этим летом.

Фотографиями Кристина Асмус поделилась в Instagram.

Через неделю в школу, – написала актриса.

Настя Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Некоторые поклонники Кристины Асмус признались, что Настя больше похожа на папу.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, Настя / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кто-то даже назвал девочку "гремучей смесью двух талантливых родителей".

  • "Красавица дочурка"
  • "Очень красивый ребёнок. Это конечно "гремучая смесь" двух безумно талантливых родителей. Она ещё себя покажет!"
  • "Красивая. Похожа на маленького Гарика"
  • "Кристина, ты не обижайся, но доча – копия папы. С каждым годом она больше на папу становится похожа"

Напомним, что Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет.

Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

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