"Без цього було б нудно": MARUV прокоментувала український Нацвідбір на Євробачення-2022

MARUV прокоментувала український Нацвідбір на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/maruvofficial

У 2019 році співачка MARUV стала переможницею українського Нацвідбору на "Євробачення". Та до Тель-Авіва вона тоді так і не доїхала – Марув не погодилася підписувати контракт НСТУ і відмовилася брати участь у конкурсі.

Виконавиця потрапила під хвилю критики за свої гастролі в Росії, але сама ж у цьому проблеми не бачила, і зараз MARUV продовжує активно розвивати кар'єру в країні-агресорі.

Реклама

Нещодавно співачка поцікавилася, що вона думає про новий Нацвідбір, який також не обійшовся без скандалу. MARUV вважає, що шоу має викликати бурю емоцій – інакше воно просто нудне.

Загалом я дивлюся на це рівно. Треба радіти з того, що є що обговорити. Для цього і потрібні телешоу, щоб викликати у вас найяскравішу емоцію та бурхливе обговорення у суспільстві. Без цього було б нудно, – написала в Instastories Марув.

Скриншот: instagram.com/stories/maruvofficial

Реклама

Скандал на Нацвідборі-2022

Українська співачка Аліна Паш стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Раніше у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що Аліна відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015-му, а також відвідувала Москву у 2017 році. Цей момент збентежив українців.

Аліна Паш не поїде на "Євробачення-2022" / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

Реклама

Аліна Паш надала документ, згідно з яким вона відвідувала Крим із території України. Проте пізніше з'явилася інформація, що вона підробила документ. Незабаром це підтвердилося та співачка відмовилася представляти Україну на конкурсі в Італії.

А учасники Kalush Orchestra вже неофіційно підтвердили свою участь у "Євробаченні-2022" замість Alina Pash.