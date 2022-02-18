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Kalush Orchestra неофіційно підтвердили свою участь у Євробаченні-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 11:56
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Музиканти поки що не робили офіційної заяви про свою участь у Євробаченні від України, але натякнули, що готові прийняти пропозицію "Суспільного"
Kalush Orchestra готові поїхати на Євробачення
Kalush Orchestra готові поїхати на Євробачення / Фото: "Сегодня"

Після відмови Аліни Паш від участі в Євробаченні, "Суспільне" запропонували групі Kalush Orchestra представляти країну на вокальному конкурсі у Європі.

Зараз проводяться додаткові переговори та обговорення участі музикантів, а фанати затамувавши подих чекають на рішення компанії та колективу.

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Проте в інтерв'ю із Сергієм Притулою Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що згодні прийняти пропозицію "Суспільного" та поїхати в Турін.

Незважаючи на конфлікт із мовником, який буде відповідальним за підготовку артистів, Псюк запевняє, що їхній виступ на європейській сцені буде гідним.

Я можу сказати, що мій добрий виступ не залежить від "Суспільного". Я радий, що Євробачення в Італії організовує не Суспільне. Я представлятиму Україну, а не "Суспільне", – заявив у радіоефірі виконавець.

Свою офіційну відповідь гурт та представники "Суспільного" мають намір озвучити 18 лютого, коли будуть підписані всі необхідні документи.

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Нагадаємо, після результатів Нацвідбору група звинувачує організаторів у фальшуванні результатів глядацького голосування.

Загалом національний відбір 2021 року можна назвати найскандальнішим в історії відборів в Україні. Раніше ми зібрали всі гучні курйози вокального конкурсу в одну добірку .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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