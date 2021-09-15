Без офіційних прийомів: Меган і Гаррі зустрінуться з Єлизаветою II в приватному порядку

Єлизавета II має намір залучити юристів для захисту від заяв Гаррі і Меган / Фото: Getty Images

Меган Маркл і Гаррі відвідають королеву "в приватному порядку". Про це в бесіді з Palace Confidential розповіла королівська експертка Ребекка Інгліш:

Зустріч з родиною дуже відрізняється від зустрічі на вищому рівні... Якщо вони (Меган і Гаррі – ред.) приїдуть відвідати королеву, це буде приватна зустріч.

Ребекка Інгліш додала, що це буде не легко як для Її Величності, так і для Меган і Гаррі, враховуючи, що сталося в королівській родині за останні кілька років.

Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати в Лондон восени / Фото: Getty Images

Останній раз принц Гаррі був у Лондоні влітку, коли разом із принцом Вільямом відкривав нову статую принцеси Діани в Кенсингтонському палаці.

До цього герцог Сассекський приєднався до інших членів королівської сім'ї на похоронах принца Філіпа в квітні. Меган Маркл не відвідувала Велику Британію після переїзду в США в березні 2020 року.

Раніше принца Гаррі і Меган Маркл освистали на церемонії нагородження телевізійної премії. Це сталося через скандальне інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі.

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS вийшло велике інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, який шокував багатьох. Ведучій Опрі ВІнфрі пара відверто розповіла про життя в королівській родині, переїзд, дітей тощо.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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