Ніну Русланову провели в останній путь: Залишиться символом акторської свободи (відео)

Ніни Русланової не стало 21 листопада. / Фото: Скріншот з YouTube

Ніна Русланова померла, не доживши лише кількох тижнів до свого 76-річчя. За даними ЗМІ, у артистки були ускладнення, спричинені коронавірусом. 24 листопада кінозірку проводжають в останню путь – прощались з нею у московському Будинку кіно.

Із самого початку жалобної церемонії з труною Ніни Іванівни перебувала її донька – Олеся Рудакова, яка звинуватила лікарів у смерті мами. Вона вважає, що артистку можна було врятувати.

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Також на церемонію прощання прибули близькі, друзі та колеги Ніни Русланової з усіх куточків, аби вшанувати пам'ять легенди.

Незважаючи на те, що вже кілька років артистка майже не виходила у світ і відмовлялася від зйомок, її прихильники до останнього вірили, що їм ще вдасться насолодитися грою акторки, але, на жаль, зірка згасла назавжди.

Ніна Русланова померла на 76-му році життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Колеги акторки виступали з прощальною промовою. Вони наголошували, що Ніна Русланова була унікальною акторкою. А от актор Сергій Никоненко зазначив, що "найвідоміші режисери стояли в черзі, щоб запросити Ніну Русланову у свій фільм".

Для мене Ніна Іванівна була і залишиться символом людської, акторської свободи. Вона залишиться неповторною, – сказала під час прощання акторка Дар'я Єкамасова.

Відзначимо, що у залі, де прощаються з Ніною Іванівною, розташований масивний стенд із некрологом та чорно-білим фото зірки. Також із місяця події місцеві ЗМІ ввели пряму трансляцію. Безперечно усі ці кадри виглядають страшно: сльози та біль.

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Траурний захід тривав кілька годин. Ніну Іванівну поховають на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

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