Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Ніни Русланової звинуватила лікарів у смерті мами: Благали, щоб її поклали в реанімацію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 12:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитої радянської та російської акторки не стало 21 листопада. В Ніни Руслановаої були серйозні проблеми зі здоров'ям, але дочка впевнена – маму можна було врятувати
Донька Ніни Русланової розповіла про останні дні життя актриси
Донька Ніни Русланової розповіла про останні дні життя актриси / Фото: Експрес газета

У ЗМІ причиною смерті Ніни Русланової називають ускладнення, спричинені коронавірусом. З'являлася інформація , кілька тижнів тому актрорка відчула нездужання, їй стало важко дихати. Згодом у неї підтвердили коронавірус. Але до лікарні Русланова категорично відмовлялася їхати. Лише 11 листопада артистка погодилася на госпіталізацію.

Тепер свою версію того, що відбувається, розповіла дочка Ніни Русланової Олеся Рудакова. У Facebook вона опублікувала пост.

Реклама

Донька Ніни Русланової розповіла, як маму лікували у лікарні
Донька Ніни Русланової розповіла, як маму лікували у лікарні / Фото: Facebook

За словами дочки, акторка потрапила до лікарні ще 25 жовтня . На четвертий день перебування там у неї впав гемоглобін . Русланову перевели до реанімації, де після переливання крові у неї стався великий інфаркт. Потім у неї знайшли поліп, не чекаючи на гістологію, його видалили.

Пізніше в акторки розвинулася лікарняна пневмонія, але КТ-дослідження показало лише бронхіт. Через п'ять днів у Русланової виявили коронавірус.

Реклама

Її перевезли на простій швидкій до 4 лікарні на Доватора. Там ми благали, щоб її поклали в реанімацію. Вмовили насилу. У понеділок її перевели до відділення. Щодня їй було погано, дві години ми не могли знайти лікарів, – поділилася Олеся.

Ніні Руслановій з кожним вдень ставало дедалі гірше . Лікарі перевели її до реанімації лише після різкого погіршення стану артистки. Але ввечері акторка померла.

Як повідомляє РЕН-ТВ, після розповіді доньки Ніни Русланової у лікарні буде перевірка. Слідчий комітет перевірить дії лікарів.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти