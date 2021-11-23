Дочка Ніни Русланової звинуватила лікарів у смерті мами: Благали, щоб її поклали в реанімацію

Знаменитої радянської та російської акторки не стало 21 листопада. В Ніни Руслановаої були серйозні проблеми зі здоров'ям, але дочка впевнена – маму можна було врятувати

Донька Ніни Русланової розповіла про останні дні життя актриси / Фото: Експрес газета

У ЗМІ причиною смерті Ніни Русланової називають ускладнення, спричинені коронавірусом. З'являлася інформація , кілька тижнів тому актрорка відчула нездужання, їй стало важко дихати. Згодом у неї підтвердили коронавірус. Але до лікарні Русланова категорично відмовлялася їхати. Лише 11 листопада артистка погодилася на госпіталізацію.

Тепер свою версію того, що відбувається, розповіла дочка Ніни Русланової Олеся Рудакова. У Facebook вона опублікувала пост.

Реклама

Донька Ніни Русланової розповіла, як маму лікували у лікарні / Фото: Facebook

За словами дочки, акторка потрапила до лікарні ще 25 жовтня . На четвертий день перебування там у неї впав гемоглобін . Русланову перевели до реанімації, де після переливання крові у неї стався великий інфаркт. Потім у неї знайшли поліп, не чекаючи на гістологію, його видалили.

Пізніше в акторки розвинулася лікарняна пневмонія, але КТ-дослідження показало лише бронхіт. Через п'ять днів у Русланової виявили коронавірус.

Реклама

Її перевезли на простій швидкій до 4 лікарні на Доватора. Там ми благали, щоб її поклали в реанімацію. Вмовили насилу. У понеділок її перевели до відділення. Щодня їй було погано, дві години ми не могли знайти лікарів, – поділилася Олеся.

Ніні Руслановій з кожним вдень ставало дедалі гірше . Лікарі перевели її до реанімації лише після різкого погіршення стану артистки. Але ввечері акторка померла.

Як повідомляє РЕН-ТВ, після розповіді доньки Ніни Русланової у лікарні буде перевірка. Слідчий комітет перевірить дії лікарів.

Дізнайтесь інші новини: