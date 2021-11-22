Відмовлялася їхати до лікарні: стала відома причина смерті акторки Ніни Русланової

Останнім часом знаменита артистка не дуже добре почувалася, проте від госпіталізації відмовлялася. А вчора стало відомо, про її смерть

Ніна Русланова померла на 76-му році життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радянська та російська акторка померла у віці 76 років. Причина смерті Ніни Русланової - ускладнення, спричинені коронавірусом.

Два тижні тому зірка "Собачого серця" відчула нездужання, їй стало важко дихати. Згодом у неї підтверидили коронавірус. Але до лікарні Русланова категорично відмовлялась їхати, повідомляє П'ятий канал.

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Проте 11 листопада артистку все-таки доставили до медичного закладу у Москві. У неї діагностували вірусну пневмонію та миготливу аритмію.

Ба більше, Ніні Руслановій діагностували серцеву недостатність. До цього вона двічі перенесла інсульт, після чого до кінця так і не відновилася.

Фото: facebook.com/stas.sadalskij

Упродовж 10 днів лікари боролися за її життя. Втім, хвороба виявилась сильнішою за знаменитість.

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Напередодні відомий російський актор Станіслав Садальський заявляв, що перед смертю Русланова сильно страждала. Вона "була забута всіма". Це, на думку артиста, і призвело до трагедії.

Ніна Русланова: коротка біографія

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року. У віці двох місяців її знайшли у місті Богодухові Харківської області. Дівчинку віддали до дитячого будинку. До свого повноліття майбутня акторка змінила таких п'ять.

Зірка не любила говорити про роки, проведені у дитячих будинках. За її словами, це був період "післявоєнний, голодний".

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Ніна Русланова у серіалі "Тіні зникають опівдні". / Фото: Скріншот з YouTube

У дитячому будинку Ніні дали по батькові Іванівна та прізвище Русланова – на честь співачки Лідії Русланової.Сама ж артистка вважала, що дар співачки певною мірою передався їй.

Русланова закінчила будівельне училище за спеціальністю "штукатур", після чого вступила до Харківського театрального інституту. Згодом вона переїхала до Москви навчатися до Театрального училища ім. Б. В. Щукіна.

З 1969 вона почала будувати театральну та акторську кар'єру. Виступала у театрі імені Є. Вахтангова, театрі імені В. Маяковського. А в кіно Ніна почалась зніматись із 1967 року.

За свою кар'єру Русланова зіграла понад 150 ролей. Вона знайома багатьом у стрічках: "Афоня", "Собаче серце", "Будьте моїм чоловіком", "Не стріляйте в білих лебедів", "Зимова вишня" та інші.

Ніна Русланова у фільмі "Зимова вишня". / Фото: Скріншот з YouTube

Останній фільм Русланової був у 2014 році – "Вій", знятий за мотивами повісті письменника Миколи Гоголя. У стрічці акторка з'явилася у ролі дружини Явтуха.

Зірка двічі перебувала у шлюбі. Вперше вона вийшла заміж за юриста та підприємця Геннадія Рудакового. У них народилася дочка Олеся. Однак у 90-х Русланова та Рудаковий розійшлися і акторка звинувачувала себе у цьому.

Другим чоловіком Русланової був кінооператор Рафкат Габітов. Із ним зірка прожила у шлюбі майже 30 років.

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