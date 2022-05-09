Більше ніякої Юрмали! Кіркорову, Винокуру та Петросяну заборонили в'їзд до Латвії

Латвія заборонила в'їзд зіркам-рашистам / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/vladimir_vinokur

Уряд Латвії продовжує поповнювати чорний список російських артистів. У ганебному переліку вже виявилися Безруков, Боярський, Чичеріна та інші зірки-рашисти.

Але це ще не кінець, адже тепер заборона на в'їзд торкнулася і короля російської естради Пилипа Кіркорова , а також недокоміків Євгенія Петросяна і Володимира Вінокура та тренеру з гімнастики Ірини Вінер-Усманової .

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Міністерство закордонних справ Латвії повідомило, що забороняють артистам відвідувати країну на невизначений термін.

На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Вінокура В., Петросяна Є. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії , – повідомив голова дипломатичного відомства Латвії Едгар Рінкевич на своїй сторінці у Twitter.

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Тепер росіяни, які підтримали війни в Україні, не зможуть завітати до фестивалю в Юрмалі, на який зазвичай приїжджали зі своїми сумнівними номерами.

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення

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А рашист Микита Міхалков та улюблений співак Путіна Микола Расторгуєв відреагували на заборону на в'їзд від латвійської влади.