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Путіністам Боярському, Безрукову та Чичеріній заборонили в'їзд до Латвії

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25 березня, 15:13
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Список російських артистів, яких у Латвії не хочуть бачити, поповнюється
Латвія внесла до чорного списку російських артистів, які підтримують політику Кремля
Латвія внесла до чорного списку російських артистів, які підтримують політику Кремля / Фото: Instagram

Окрім Поліни Гагаріної, Стаса Михайлова, Сергія Жукова у Латвію не зможуть приїжджати ще шість російських артистів.

Як розповів у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, до чорного списку Латвії потрапили путіністи Михайло Боярський, Тіматі, Сергій Безруков, Марія Шукшина, Ігор Угольников та Юлія Чичеріна, яка зрізала прапор України на будівлі мерії в Енергодарі.

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За підтримку пропаганди війни та агресії проти України та відповідно до пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію 6 громадян Російської Федерації внесені до списку небажаних для Латвії осіб, встановлено заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін. Список додатково розширюватиметься, — написав глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення.

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