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Рашист Міхалков та улюблений співак Путіна Расторгуєв відреагували, що їх не хочуть бачити у Латвії

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МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 14:11
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Днями Латвія оголосила список російських зірок, яким тобі заборонено в'їзд до країни
Микола Расторгуєв та Микита Міхалков прокоментували чорний список Латвії
Микола Расторгуєв та Микита Міхалков прокоментували чорний список Латвії / Фото: скріншот

Росія після нападу на Україну – найбільш ізольована країна світу. Вже соромно бути росіянином та мати паспорт країни-агресора . Шанувальників "російського світу" ніде не хочуть бачити і чорний список Латвії, у якому щодня дедалі більше стає російських зірок цьому підтвердження.

Рашист Микита Міхалков уже встиг відреагувати, що тепер не зможе приїжджати до Латвії. Про це пише StarHit.

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Микита Міхалков засудив російських зірок, які підтримують Україну
Микита Міхалков засудив російських зірок, які підтримують Україну / Фото: скріншот

А де це?, – прокоментував режисер новину про чорний список.

Концерти Миколи Расторгуєва вже скасували у Німеччині через підтримку війни в Україні. А днями співак поповнив список нев'їзних зірок у Латвії. Він вдає, що його це не хвилює.

Отже, якби я зібрався кудись за кордон відпочивати, а я їжджу туди тільки для цього, то країна під назвою Латвія розглядалася б в останню чергу, якщо розглядалася б взагалі.

У Німеччині не хочуть бачити гурт "Любе"
У Німеччині не хочуть бачити гурт "Любе" / Фото: Instagram

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І до Расторгуєва так і не дійшло, чому росіян ніде не хочуть бачити.

Тому мені абсолютно начхати, що там написав міністр культури. Очевидно, була дана якась команда, відмашка зверху. Вони ж усі повії – ці державки маленькі. Як кажуть, всі маски скинуті. Повислило нутро... І русофобство теж. До того ж, це справжній нацизм.

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення

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