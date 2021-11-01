Бред Пітт в люті, що Анджеліна Джолі з'являється з їхніми дітьми на світських заходах

Бред Пітт звинуватив Анджеліну Джолі в лицемірстві / Фото: Getty Images

Парі досі не вдається вирішити питання щодо опіки дітей. Але тепер Бреда Пітта ще не влаштовує, що Анджеліна Джолі почала часто з'являтися з їхніми спільними дітьми на червоних доріжках.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

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Зараз акторка знаходиться у світовому турі фільму "Вічні", в якому вона зіграла одну з головних ролей. Разом із нею на червоній доріжці позують і їх із Бредом Піттом діти. Актор вважає, що ексдружина піариться за рахунок спадкоємців . На думку голлівудської зірки, такі світські виходи лише травмують дітей. Про це пише The Post.

Енджі використовує дітей . Вона стала постійно виставляти дітей напоказ. Бред ніколи публічно не говорить про дітей і не виносить їх на загальний огляд, – розповіло джерело.

Анджеліна Джолі з дітьми на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

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Актор Бред Пітт / Фото: Getty Images

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

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