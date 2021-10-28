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Бред Пітт програв суд Анджеліні Джолі за опіку над дітьми

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 жовтня, 15:49
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Шлюбний процес голлівудської пари розпочався в 2016 році і триває досі. Актори ведуть боротьбу за опіку над дітьми
Бред Пітт програв суд Анджеліні Джолі
Бред Пітт програв суд Анджеліні Джолі / Фото: Getty Images

Раніше суддя Джон Одеркірк зробив постанову на користь актора, але воно було оскаржене. Експерти довели, що суддя міг бути упередженим через знайомство з Бредом Піттом. У результаті Одеркірка усунули і згодом судову справу виграла Анджеліна Джолі.

Актор вирішив оскаржити рішення суду, але йому знову не пощастило. Адвокати Бреда Пітта не змогли добитися перегляду справи. Анджеліна Джолі відвоювала у колишнього чоловіка право одноосібної опіки над шістьма спадкоємцями.

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Міс Джолі зосереджена на своїй сім'ї і рада, що благополуччя її дітей не залежатиме від неетичної поведінки, — заявив адвокат акторки виданню People.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Зазначається, що Бред Пітт не збирається здаватися. Актор продовжуватиме боротися за спільну опіку над дітьми.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

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Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт / Фото: Getty Images

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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