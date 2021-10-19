Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн ⚽ Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова

Лободі - 39!

Созаєва vs Репяхова

Miss Ukraine Universe

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Джолі та Пітта, яка збиралася змінити стать, вперше вийшла в світ у сукні (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 09:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анджеліна Джолі разом з 20-річним Меддоксом, 13-річними Вів'єн і Ноксом, 15-річної Шайло і 16-річної Захарою відвідала прем'єру фільму "Вічні"
15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло з'явилася вперше з'явилася на червоній доріжці в сукні
15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло з'явилася вперше з'явилася на червоній доріжці в сукні / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі частіше стала з'являтися на червоних доріжках . Але цього разу увагу західних ЗМІ була прикута до 15-річної Шайло. Вона вперше вийшла в світ у сукні. Для виходу дочка Джоллі і Пітта вибрала наряд пісочного кольору

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Реклама

У Мережі стали обговорювати, на кого із зіркових батьків Шайло більше схожа. Хтось вважає, що на Анджеліну Джолі.

Скріншот: Twitter

Іншим же здається – на Бреда Пітта

Назва

Нагадаємо, з малих років дочка Джолі і Пітта одягалася в хлоп'ячі наряди, робила короткі стрижки і просила називати її Джоном. Подейкували, що дочка голлівудських зірок планує змінити стать і вже почала проходити гормональну терапію.

Реклама

Анджеліна Джолі з дочкою Шайло
Анджеліна Джолі з дочкою Шайло / Фото: Getty Images

Останнім часом папараці і шанувальники стали помічати, що Шайло стала одягатися більш жіночно.

Реклама

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт досі судяться за право опіки над дітьми. П'ятеро неповнолітніх спадкоємців акторської пари зараз живуть з матір'ю, але батько має право їх відвідувати. Анджеліна ж хоче позбавити колишнього чоловіка цієї можливості.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти