Дочка Джолі та Пітта, яка збиралася змінити стать, вперше вийшла в світ у сукні (фото)

Анджеліна Джолі разом з 20-річним Меддоксом, 13-річними Вів'єн і Ноксом, 15-річної Шайло і 16-річної Захарою відвідала прем'єру фільму "Вічні"

15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло з'явилася вперше з'явилася на червоній доріжці в сукні / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі частіше стала з'являтися на червоних доріжках . Але цього разу увагу західних ЗМІ була прикута до 15-річної Шайло. Вона вперше вийшла в світ у сукні. Для виходу дочка Джоллі і Пітта вибрала наряд пісочного кольору

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Реклама

У Мережі стали обговорювати, на кого із зіркових батьків Шайло більше схожа. Хтось вважає, що на Анджеліну Джолі.

Скріншот: Twitter

Іншим же здається – на Бреда Пітта

Назва

Нагадаємо, з малих років дочка Джолі і Пітта одягалася в хлоп'ячі наряди, робила короткі стрижки і просила називати її Джоном. Подейкували, що дочка голлівудських зірок планує змінити стать і вже почала проходити гормональну терапію.

Реклама

Анджеліна Джолі з дочкою Шайло / Фото: Getty Images

Останнім часом папараці і шанувальники стали помічати, що Шайло стала одягатися більш жіночно.

Реклама

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт досі судяться за право опіки над дітьми. П'ятеро неповнолітніх спадкоємців акторської пари зараз живуть з матір'ю, але батько має право їх відвідувати. Анджеліна ж хоче позбавити колишнього чоловіка цієї можливості.

Інші новини про зірок: