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Тепер тільки концерти Баскова та "Любе": італійці Maneskin не приїдуть до Росії

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21 березня, 21:00
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Сьогодні гурт оголосив про те, що не приїде до Росії в рамках свого нового туру та підтримав українців
Maneskin відмінили концерти в Росії
Maneskin відмінили концерти в Росії / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Росія після напади на Україну – найбільш ізольована і ганебна країна світу. Вже соромно бути росіянином і мати паспорт країни-агресора, але далі буде. Так, сьогодні всі говорять про те, що переможці "Євробачення"-2021 не приїдуть до РФ з концертами, як було заплановано раніше. Очевидно, що більше чекати на них та будь-яких інших стильних та популярних музикантів не варто.

На сторінці у інстаграм Maneskin опублікували звернення, в якому підтримали українців і повідомили, що не приїдуть до Росії.

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"Ми так схвильовані, що нарешті можемо повідомити вам, що наш тур Loud Kids Tour став звучати дуже голосно по-справжньому у всьому світі!!

LOUD KIDS TOUR стає гучнішим, і насправді ми побачимо наш найперший хедлайнерський тур Північною Америкою. Всі наші перенесені європейські концерти в приміщенні були оновлені через попит + ми додали кілька нових для всіх, хто втратив шанс отримати своє квитки.

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Також ми дійсно хочемо подякувати вам за те, що ви виявляли таке розуміння протягом цього тривалого часу, коли ми це зробили. Ми знаємо, що ви терпляче чекали на це оголошення, і ми дуже вдячні всім нашим улюбленим фанатам за ваше кохання, підтримку та розуміння. Ми сумували за вами і сумували за виступами, і нам не терпиться знову зіграти для вас усіх!

Ви знайдете всю інформацію, пов'язану з шоу та вашими квитками, за посиланням у біографії або в основних моментах турів.

Звичайно, дуже складно робити показові заяви, поки триває жахлива війна в Україні та страждають безневинні люди. Ми спустошені через український народ і солідарні з ним. І через рішення людей у ​​влади, які зачіпають життя стількох невинних людей, ми не проводитимемо наші російські дати.

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Ми всі маємо разом виступати за мир зараз і завжди".

І так, більше в Росію ніхто не приїде адекватний. "Прогресивна" молодь тепер нехай слухає путіністів Газманова, Баскова та "Любі" на подібних шабашах пропаганди, як нещодавно був у "Лужниках" . І так, – і хай бере участь у конкурсі на найкращу гру на балалайці замість "Євробачення".

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