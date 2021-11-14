Брітні Спірс хоче подати до суду на батька – ЗМІ

Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Але пережиті жахи співачка не збирається прощати батькові. За словами джерела, Брітні Спірс дуже зла на Джеймі Спірса.

Вона найняла бухгалтерів-криміналістів і має намір подати до суду на свого батька Джеймса за "зловживання опікунством" , – розповіло джерело із оточення співачки виданню Daily Mail.

Брітні Спірс збирається помститися батькові за 13 років опіки / Фото: Getty Images

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Адвокат Брітні Спірс поки не готовий підтвердити ці слова . Він зазначив, що рішення співачка прийматиме сама.

Що було з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

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За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки. Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні.

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