Брітні Спірс відпоювали психотропними препаратами – зізнання ексохоронця співачки

Ексохоронець співачки Брітні Спірс вперше розповів, як співачці давали психотропні препарати раз на тиждень

Ексохоронець Брітні Спірс підтвердив, що співачці давали сильнодіючі речовини / Фото: Getty Images, twitter.com/freebritplease

Після одкровень Брітні Спірс в суді починають з'являються нові шокуючі факти про життя співачки під опікою батька. Раніше артистка зізналася, що її накачували літієм. Слова Брітні підтвердив її колишній охоронець Фернандо Флорес, який працював у співачки в 2010 році. За його словами, щоп'ятниці співачці давали коктейль з сильнодіючих препаратів.

Я пояснював Брітні, що там було – три антипсихотичних препаратів і протизаплідні таблетки, – сказав Фернандо виданню The Sun.

Після прийому препаратів у артистки починалися галюцинації.

Брітні Спірс завершує кар'єру / Фото: Getty Images

Колишній охоронець співачки підтвердив, що батько Брітні контролював кожен її крок.

Джеймі дзвонив три або чотири рази на день, щоб дізнатися, що відбувається. Якщо вона чогось хотіла, їй доводилося питати у нього дозволу. Вона цілими днями дивилася телевізор або займалася спортом. У занепаді настрою, вона могла плакала, слухаючи пісню Джеймса Брауна It's A Man's World, – поділився Фернандо Флорес.

За словами охоронця, всіх гостей в маєтку співачки ретельно обшукували. Флорес підтвердив, що телефон співачки прослуховується і без дозволу батька вона не може зробити кроку.

Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси і концертну діяльність.

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