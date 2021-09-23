Брітні Спірс може позбутися опіки батька вже цієї осені – ЗМІ

Брітні Спірс може позбутися опіки батька зовсім скоро / Фото: Getty Images

Брітні Спірс може отримати довгоочікувану свободу вже зовсім скоро. Як пише Variety, адвокат співачки Метью Розенгарт наполягає на негайному звільненні її батька від опікунства. Захист Брітні звинуватив Джеймі Спірса в зловживанні своїм становищем, зокрема щодо контролю над фінансами співачки.

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

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Розенгарт пропонує призначити тимчасового опікуна, поки триває боротьба за повне припинення опікунства. Суд розгляне прохання адвоката співачки на засіданні, яке заплановане на 29 вересня.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року перебуває під повним контролем свого батька, який є одним з 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися власними ж грошима, мати дітей. Для цього зірці ставили внутрішньоматкову спіраль, а також змушували вживати літій.

За опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою про неї.

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