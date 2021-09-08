Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Кіркорова захейтили

Помер Борис Краснов

МакSим в Урганта

Кіно у Венеції

Чоловіки у сукнях

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 10:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
39-річна поп-співачка з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька. Зірка не може розпоряджатися своїми ж грошима і навіть заводити дітей без дозволу батька
Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки
Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Хороші новини для Брітні Спірс! скоро співачка може знайти таку довгоочікувану свободу. Джеймі Спірс подав заяву до суду з проханням про припинення опікунства над своєю дочкою . Про це пише CNN.

Якщо пані Спірс хоче, щоб опікунство над нею було припинено, і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс, – сказано в документі.

Суд розгляне заяву на засіданні, яке заплановане на 29 вересня.

Реклама

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що батько Брітні Спірс хоче два мільйони доларів за відмову від опікунства.

Співачка перебувала під опікою батька 13 років
Співачка перебувала під опікою батька 13 років / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Реклама

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Дізнайтеся інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

Жан-Поль Бельмондо актор
R.I.P
Зізнання
Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем
Ну, і чому
Жан-Поль Бельмондо в молодості
Життя у 10 фото
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти