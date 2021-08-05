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Брітні Спірс лікує соціофобію спілкуванням зі свинями (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
5 серпня, 17:38
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Крім того, що співачка Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, вона також страждає від соціальної тривожності. Подолати це їй допомагають тварини
Брітні Спірс проходить терапію зі свинями
Брітні Спірс проходить терапію зі свинями / Фото: instagram.com/britneyspears

Нещодавно Брітні Спірс заявила, що завершує кар'єру через опікунство батька, а тепер зізналася, що у неї соціофобія. Артистка переконана, що її соціальну тривожність спровокували, зокрема, папараці, які фотографують її з невдалих ракурсів. Брітні привела як приклад свої нові фото, на яких її ноги виглядають худішими, ніж на знятих папараці кадрах.

В Instagram Брітні Спірс опублікувала серію фото зі свинями та поділилася враженнями від зустрічі з цими тваринами.

Я ніколи не розповідала про це, тому що це так ніяково, адже я повинна бути безстрашною артисткою. Але я також проводила час з кіньми, проходячи кінну терапію кілька днів в тиждень, щоб полегшити свою соціальну тривожність, – зізналася співачка.

Брітні додала, що спілкування зі свинями дуже терапевтичне. Потім зірка переключилася на фотографів, які потайки знімають її та публікують фото в Мережі.

Подивіться, як виглядають мої ноги в порівнянні з фотографіями в новинах, зроблених кілька днів тому! – емоційно заявила Брітні натякаючи, що папараці підмальовують їй зайву вагу.

Брітні Спірс поскаржилася на папараці
Брітні Спірс поскаржилася на папараці / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що Брітні Спірс не може вільно займатися кар'єрою і вести концертну діяльність, оскільки з 2008 року знаходиться під опікунством батька. Джеймс Спірс повністю контролює її та приймає рішення стосовно її фінансів, медицини, особистого життя і навіть таких базових речей, як купівля кави. Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник.

Досить відомі, що у Брітні Спірс за роки її роботи накопичився багатомільйонний капітал, який може представляти інтерес для її родичів. На цей момент Брітні продовжує боротися за свободу.

Чому ексчоловік Брітні Спірс був недавно арештований – дізнайтеся в відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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